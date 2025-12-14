坣娜「與薛智偉結婚前」曾問她！資深女星現身追思會 鬆吐虧欠心聲

記者徐珮華／台北報導

坣娜10月14日因肺腺癌逝世，享年59歲。丈夫薛智偉今（14）日在猶太社區中心（JCC）為她舉辦「IN LOVING MEMORY」追思會，現場以白色花籃布置，氣氛莊嚴肅穆。稍早資深藝人寇世勳、苗蔚蘭、「10億女星」王宥忻皆到場致意，談起坣娜語氣滿是不捨。

寇世勳感嘆坣娜太年輕離世。（圖／記者鄭孟晃攝影）

寇世勳曾與坣娜合作戲劇，受訪時頻頻感嘆她太年輕就離世。他透露過去經常與坣娜及其丈夫薛智偉聚餐，也知道她身體狀況不佳。原以為能透過瑜珈改善，豈料最終仍不敵病魔離世，讓他接獲消息當下相當震驚。

苗蔚蘭坦言對坣娜仍有虧欠。（圖／記者鄭孟晃攝影）

苗蔚蘭則回憶，坣娜生前優雅、美麗又大方，經常主動對藝人朋友釋出善意。兩人過去多次合作戲劇，對方是相當用功的藝人，也曾就是否該與薛智偉結婚一事，徵詢她的意見，顯見關係良好。而坣娜生前曾向她提出臉書好友邀約，不過她並未回應，至今仍備感虧欠。儘管平時鮮少出席追思會，今日也一定要現身，盡友誼最後一條路。

王宥忻與丈夫出席坣娜追思會，也分享私下交情。（圖／記者鄭孟晃攝影）

王宥忻先前透過好友餐敘結識坣娜，感佩她一直以來為了公益與文化交流盡心盡力。而她在坣娜過世後，才透過新聞得知其罹癌一事，「完全看不出病態，佩服她這樣的精神。」

