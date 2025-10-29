坣娜「車禍重傷失憶」重返瑜珈路自癒 親揭：沒想過當老師
記者高珞曦／綜合報導
59歲女星坣娜遭親友證實在10月16日因紅斑性狼瘡復發病逝，她曾遭遇酒駕車禍重創身心，藉瑜珈重拾生活平衡，後來開設「坣瑜伽」教室，淡出幕前並傳遞自己的療癒心法。
坣娜以深情溫柔嗓音著稱，經典歌曲傳遍華語樂壇，她出道前就曾學習瑜珈，後來1993年不幸遭遇酒駕車禍，導致脊椎變形、身體多處骨折等重傷，甚至失去部分記憶、罹患嚴重憂鬱症，坣娜在當時的男友Kelvin建議下，重新開始學習瑜珈，最終使生活重回正軌，之後開設瑜珈教室「坣瑜伽」。
坣娜2005年在台綜《康熙來了》透露，「其實我壓根都沒想到我會教別人瑜珈，因為從來沒想到自己有這個資格、沒有那個想法」。直到她出道、在車禍受重傷，身體頻繁疼痛長達約5年，看醫生、服用止痛藥都無法緩解症狀，加上每2天至3天就會發生暈倒症狀，她重新練習瑜珈，果然成功讓病痛不再蔓延。
坣娜也說，2000年初她下定決心推廣瑜珈事業，這才選擇淡出演藝工作。她在自己的瑜珈教室也很嚴格，學員當中有4歲稚童，也有80歲老人家，她呼籲學員平常應該重視、「投資」健康，也不應為了其他事情而放棄投資健康的時間。
延伸閱讀
范姜彥豐控粿粿出軌！前女友發文：人品就是最好的風水...粉絲暴動
打臉王子！范姜彥豐批他「說法矛盾」 曝手握不倫戀鐵證
捲粿粿、王子不倫戀風波！ 簡廷芮發聲「未與任何人有不當關係」
其他人也在看
坣娜「生前最後對話」曝光！她透露「聲音很吃力」網看完淚崩
娛樂中心／張予柔報導美聲天后坣娜唱紅熱門歌曲〈奢求〉、〈自由〉，氣質外貌、堅強實力獲得不少歌迷喜愛，沒想到坣娜10月16日卻突傳出因肺腺癌病逝，享年59歲。消息曝光後，震驚演藝圈，眾多圈內好友紛紛在社群平台發文悼念，表達對她的哀悼與懷念。傅薇也在得知消息後，透露了兩人最後一次對話的內容，坦言感到相當不捨。民視 ・ 20 小時前
嘉市大同國小創全臺首間兩度獲教育部藝術教育貢獻獎績優學校 藝術扎根再創典範
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市大同國小在教育部第12屆「藝術教育貢獻獎」中，從全國 44 件入選單位中脫台灣好報 ・ 1 天前
命運多舛! 坣娜挺過車禍.今癌逝 猶太富商老公"二度喪妻"
生活中心／綜合報導回顧美聲天后坣娜演藝和感情路都充滿波折，1993事業巔峰之際遭遇嚴重車禍，甚至失去部分記憶，嗓子也受影響，還飽受紅斑性狼瘡折磨。淡出演藝圈，轉投入瑜伽教學。長達27年的愛情長跑黯然分手，後來遇到身家280億猶太富商薛智偉熱戀結婚，兩人積極推廣猶台文化。而薛智偉前妻也是因病逝世，如今二度送走摯愛，令人唏噓。民視 ・ 1 天前
坣娜疑因胰臟癌病逝！郁方曝兩人私下交集 不捨嘆：她高冷又溫暖
女歌手坣娜（原名唐娜）曾以〈奢求〉、〈自由〉等經典歌曲紅遍華語歌壇，29日傳出已於10月16日因胰臟癌病逝，享年59歲，震驚演藝圈。資深藝人郁方30日出席舞台劇《半里長城》笑噴版彩排記者會時，也透露了和坣娜私下交集。中天新聞網 ・ 1 天前
玉女歌手坣娜「胰臟癌逝」 曾遇嚴重車禍肋骨斷 靠瑜珈調理
台灣玉女歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲。她以溫柔有力的嗓音，唱出《奢求》等膾炙人口的歌曲，深受大眾喜愛。坣娜生前飽受病痛折磨，車禍導致內臟移位、記憶喪失，並出現自體免疫疾病。她曾分享每天承受的巨大痛苦，神經疼痛從腳底延伸至後背，甚至導致整個臉部腫脹，眼睛無法張開。為緩解病痛，她選擇通過每天1.5至2小時的瑜伽來治療身體，展現堅強的生命力！TVBS新聞網 ・ 1 天前
桃園驚悚車禍畫面曝！女騎士遭捲進垃圾車底、安全帽噴飛目擊民眾嚇壞
昨天（30日）傍晚，桃園市新屋區中山東路一段，發生一起車禍事故，當時48歲朱姓男子駕駛垃圾車執行公務，於中山東路一段156巷向右轉時，疑因視線死角，不慎與騎機車的57歲羅姓婦人發生碰撞，羅婦連人帶車被捲進車底，安全帽也噴飛，讓目擊的民眾都嚇壞，警消獲報後趕抵，將羅婦緊急送醫救治，所幸無生命危險，詳細車禍原因還要進一步釐清。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
坣娜愛情路回顧「從27年戀情到真愛歸宿」 她用一生唱出被愛與成全的真義
《中時新聞網》報導，坣娜情感世界起於19歲，當時與髮型師Kelvin相識，展開長達27年的戀情。交往期間，坣娜經歷人生重大變故。1993年，她遭酒駕車輛撞擊，導致脊椎變形、內臟移位與多處骨折，甚至一度昏迷兩日。當時Kelvin全程守護在側，成為她的重要依靠。後來，她歷經憂鬱...CTWANT ・ 1 天前
「猶如魔術師」紅斑性狼瘡攻擊全身器官 患者平均壽命少20年
藝人坣娜傳出病逝消息，享年59歲，疑似因紅斑性狼瘡舊疾復發。醫師表示，紅斑性狼瘡宛如魔術師，能攻擊人體所有器官，在過去缺乏生物製劑等特效藥時期，患者平均壽命比一般人少10至20年。中天新聞網 ・ 1 天前
退化性膝關節炎年輕化，50歲就恐生骨刺！不想提早退化，醫師推薦4種關節保健運動
85歲的黃先生飽受退化性膝關節炎之苦超過10年，膝蓋嚴重變形、疼痛難耐。多年來他嘗試過藥物、復健、玻尿酸與類固醇注射等多種非手術治療，效果卻有限，甚至得長期依賴止痛藥才能勉強行動。就醫時，他已無法獨自行走，需依靠輪椅代步。台北慈濟醫院骨科醫師李宜軒評估後發現，黃先生的膝關節已嚴重退化，雖符合進行人工......詳全文良醫健康網 ・ 23 小時前
天妒紅顏 ！59歲坣娜遺作《璀璨》曝光 「她說她很喜歡」
59歲的美聲天后坣娜病逝，河洛藝文事業有限公司總經理彭斯民曾幫她監製了最後一張錄音室專輯，儘管尚未發行，卻成了坣娜的遺作。其中也收錄了已故音樂才女鄭華娟的作品《謝謝你曾經愛我》，也是彭斯民認為坣娜唱的最好聽的一首歌。彭斯民在2017年藉由朋友引薦，邀請曹俊鴻當製作人，出資335萬元為坣娜錄製一張10自由時報 ・ 1 天前
華航12／3開航鳳凰城 機票最低19,440元起、Sony高音質降噪耳機伴飛
華航（2610）歡慶12月3日開航鳳凰城航線，祭出機上好禮、地面大獎搶客。在即將於11月7日開展的ITF台北國際旅展，購買華航直飛鳳凰城機票最低未稅價19,440元起；並聯手Sony送好禮，凡於12月及1月搭乘台北飛往鳳凰城航班的全艙等旅客，每班將抽出三位幸運兒獲得高解析音質降噪耳機。中時財經即時 ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 23 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 2 天前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前