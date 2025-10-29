坣娜「車禍重傷失憶」重返瑜珈路自癒 親揭：沒想過當老師

記者高珞曦／綜合報導

59歲女星坣娜遭親友證實在10月16日因紅斑性狼瘡復發病逝，她曾遭遇酒駕車禍重創身心，藉瑜珈重拾生活平衡，後來開設「坣瑜伽」教室，淡出幕前並傳遞自己的療癒心法。

59歲女歌手坣娜曾因車禍重創身心，她重新修習瑜珈讓生活回歸平靜。（圖／資料照／翻攝自Facebook@Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽）

坣娜以深情溫柔嗓音著稱，經典歌曲傳遍華語樂壇，她出道前就曾學習瑜珈，後來1993年不幸遭遇酒駕車禍，導致脊椎變形、身體多處骨折等重傷，甚至失去部分記憶、罹患嚴重憂鬱症，坣娜在當時的男友Kelvin建議下，重新開始學習瑜珈，最終使生活重回正軌，之後開設瑜珈教室「坣瑜伽」。

坣娜2005年在台綜《康熙來了》透露，「其實我壓根都沒想到我會教別人瑜珈，因為從來沒想到自己有這個資格、沒有那個想法」。直到她出道、在車禍受重傷，身體頻繁疼痛長達約5年，看醫生、服用止痛藥都無法緩解症狀，加上每2天至3天就會發生暈倒症狀，她重新練習瑜珈，果然成功讓病痛不再蔓延。

坣娜曾透露連自己都沒想過會當瑜珈老師，但她熱愛瑜珈的心情溢於言表。（圖／資料照／翻攝自Facebook@Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽）

坣娜也說，2000年初她下定決心推廣瑜珈事業，這才選擇淡出演藝工作。她在自己的瑜珈教室也很嚴格，學員當中有4歲稚童，也有80歲老人家，她呼籲學員平常應該重視、「投資」健康，也不應為了其他事情而放棄投資健康的時間。

