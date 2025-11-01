坣娜、顏正國皆因肺腺癌離世 醫曝「只能提早斷層檢查」

藝人坣娜和「好小子」顏正國今年先後因肺腺癌病逝，引發各界關注。台北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書指出，坣娜雖然撐過胰臟癌和紅斑性狼瘡，最終仍未能逃過台灣女性癌症頭號殺手肺癌的威脅。

知名歌手坣娜因病離世，家屬證實死因是罹肺腺癌。（圖／翻攝 Tang Yoga 坣娜的坣瑜珈臉書）

蘇一峰表示，坣娜在2021年演唱會後出現咳嗽症狀，但因疫情期間不便就醫，直到同年12月才檢查出已是肺腺癌第4期。「肺癌就是這麼可怕，在你不注意的時候長出來」，蘇一峰強調，肺癌往往在發現時已是末期，最終奪走生命，「提早做電腦斷層是現在最佳的檢查方式」。

男星顏正國於10月7日下午因肺腺癌病逝。（圖／翻攝自楊祐寧臉書）

根據蘇一峰在社群平台分享的資訊，台灣每年有1萬人死於肺癌，而台灣肺癌有四個第一名：發生人數最多、死亡人數最多、健保花錢最多，以及自費花錢最多。更值得關注的是，台灣肺腺癌EGFR突變率為世界最高，研究顯示，空氣污染與EGFR突變有很大相關性。

