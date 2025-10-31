坣娜12月14日舉辦追思會 夫薛智偉盼眾人「再一次因她相聚」

坣娜丈夫薛智偉表示將於12月14日舉辦追思會。（圖／薛智偉坣娜猶台文化交流協會提供）

歌壇資深藝人坣娜，因肺腺癌於10月14日病逝，享壽59歲。其夫薛智偉今（31）日透過聲明證實噩耗，透露遵循坣娜生前遺願，依猶太教習俗於48小時內完成土葬，16日安葬於金寶山家族猶太聖殿。薛智偉表示將於12月14日舉辦追思會，讓親友與粉絲共同懷念這位影響深遠的歌壇靈魂人物，「讓我們再一次因她相聚，感受她的愛與良善。」

薛智偉在聲明中寫道，坣娜一生低調、不願張揚，特別交代不公開發喪，「她不想打擾任何人」。但他仍希望藉此機會，向所有關心她的朋友與支持者表達感謝：「她是一位真正擁有高尚靈魂與非凡智慧的人。」

廣告 廣告

薛智偉回憶，坣娜自2021年演唱會後出現咳嗽症狀，起初因疫情延誤就醫，同年底確診肺腺癌第四期。當時醫師預估僅剩8至12個月壽命，卻以堅強意志與平靜心態與病魔抗戰四年，「她每天仍早起做瑜伽，維持規律生活，朋友根本看不出她的病情。她總是溫暖善良，用微笑鼓勵每個人」。

兩人於2017年結婚，薛智偉感性表示，與坣娜共度的八年是人生中最充滿啟發的時光。坣娜的一句：「你願不願意為台灣做點什麼？」讓他的人生徹底轉向，因而創立JTCA猶台文化交流協會，「她從構想到執行都親自參與，讓全世界的猶太人都知道台灣，也讓國際媒體看見我們的文化多元，這一切都源自她的愛與遠見」。

薛智偉形容妻子「多才多藝、外剛內柔，擁有一顆超級柔軟的心」，更稱她是「我的愛人、妻子、朋友、老師」。他透露，坣娜在離世前三個月身體明顯虛弱，選擇以居家安寧方式走完人生，「當天我緊緊抱著她，直到她平靜地離開」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子娶粿粿機率多高？一票人答案相同 他「這舉動」說明一切

王子4月生日文藏「粿粿定情合照」！網驚呼早埋伏筆：太明目張膽

粿粿爆跟王子同居「免費住昆凌5千萬豪宅」 網友湧IG怒喊：房子收回來