坣娜12月14日追思會開放粉絲入場 珍貴演唱會影像首度曝光

坣娜生前行事低調，但薛智偉先生基於夫妻深厚情感，盼望能為她舉辦一場充滿愛與尊敬的追思聚會。（圖／猶台文化交流協會提供）

藝人坣娜因肺腺癌於10月14日病逝，享壽59歲。今（4日）她和丈夫薛智偉所創立的猶台文化交流協會（JTCA）宣佈，將於12月14日上午 10:30 在台北市大安區仁愛路的猶太社區中心（JCC 大禮堂） 舉辦主題為 「愛與文化的橋樑」 的《IN LOVING MEMORY 坣娜 NA TANG》追思會。

坣娜生前行事低調，但薛智偉先生基於夫妻深厚情感，盼望能為她舉辦一場充滿愛與尊敬的追思聚會。主辦方特別選在象徵信念與文化交流的猶太社區中心舉辦，現場燈光與佈置皆以「莊嚴、純淨」為主軸，期盼以最高規格獻上最後敬意。

坣娜追思會主視覺是生前未公開的演唱會宣傳照。（圖／猶台文化交流協會提供）

追思會的一大亮點，是主視覺採用了坣娜生前未公開的2021年《愛是自由Free To Love》演唱會宣傳照。這組珍貴影像象徵坣娜的光芒依然綻放。現場也將公開播放重新製作的 MV 與部分未完整曝光的歌曲，讓所有來到現場的人再次透過她熟悉的聲音，感受她的心與大家同在。

除上午的親友追思會外，主辦單位也特別安排「粉絲追思會」於當日下午1點、1點半兩梯次開放粉絲入場。活動採線上報名制度，填寫表單後將寄出「入場通知信」，內含分批入場時間及注意事項，希望讓每位支持者都能在秩序、平靜而莊嚴的氛圍中參與告別。

