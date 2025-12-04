坣娜12/14舉辦追思會「開放粉絲兩梯次入場」 詳細時間地點曝光

坣娜10月中旬因肺腺癌離世，享年59歲，她是全方位藝人，在歌唱、戲劇、電影、主持都有不錯的成績，她生前低調，即使離世也是兩周後消息才走漏，她的老公薛智偉透過猶台文化交流協會（JTCA）宣布，將在12月14日早上10點半在臺北市大安區仁愛路的猶太社區中心（JCC 大禮堂）舉行主題為 「愛與文化的橋樑」 的《IN LOVING MEMORY 坣娜 NA TANG》追思會，讓曾被她的藝術、善意與靈魂觸動的人們在這一天重逢，共同回望她一生所留下的深刻美好。

坣娜。（圖／猶台文化交流協會（JTCA））

本次追思會最動人的亮點之一，主視覺採用了坣娜生前未公開的 2021年《愛是自由 Free To Love》演唱會宣傳照。這組珍貴影像由 J’s 娛樂工廠特別授權提供，象徵她的光芒，依然綻放。當天也將公開播放新製作的MV與未完整曝光的歌曲，讓大家透過熟悉的歌聲，再次感受坣娜的心與大家同在。

除了親友追思會，主辦單位當天也規劃「粉絲追思會」時間於 12 月 14 日下午 13:00、13:30兩梯次開放粉絲入場。活動採線上報名。填寫表單後，主辦單位將寄出「入場通知信」，內含入場時間與注意事項，希望讓每位支持者都能在秩序與平靜中參與這場告別追思會。

JTCA 創辦人薛智偉先生談到坣娜時，他形容坣娜擁有「崇高的靈魂與非凡的智慧」，總能以溫柔坦率的方式啟發他的人生觀。未來將以最高的敬意延續坣娜的理念，持續建構 JTCA，使其成為世界上少見且獨具文化象徵性的猶台交流平台。他希望能藉著這場追思會，讓所有愛坣娜的人再度聚集，感受她曾帶給這個世界的溫柔、善良與深度。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導