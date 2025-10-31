坣娜32年前遭酒駕撞「喪失記憶」！今傳病逝留無限追思

娛樂中心／周孟漢報導



過去曾唱紅歌曲〈奢求〉、〈抱緊一點〉、〈解藥〉等經典歌曲的「情歌女王」坣娜，在2017年嫁給身家逾280億台幣的「四星國際」董座薛智偉後，便逐漸退出螢光幕，專心瑜伽事業。不料，今（29）日卻傳出她病逝，享年59歲，消息曝光後震驚各界，但早在1993年，她就曾因嚴重車禍留下後遺症，如今卻傳出離開人世，令粉絲們既震驚又不捨。





坣娜32年前遭酒駕攔腰撞「喪失記憶」親姐都認不出！今傳病逝留無限追思

「情歌女王」坣娜驚傳病逝。（圖／翻攝自臉書粉專《Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽》）

廣告 廣告





回顧坣娜一生，除了有著許多膾炙人口歌曲外，也演出過多部電視劇、電影，是許多5、6、7年級生的共同回憶，但有著亮眼外貌和好歌喉的她，一生卻充滿諸多曲折。1993年時，坣娜參加完金鐘獎頒獎典禮後，當晚駕車返家途中發生嚴重車禍，被一名超速闖紅燈的酒駕男子攔腰撞上，導致她身體多處骨折、內臟移位，甚至還喪失了部分記憶，昏迷了整整兩天才甦醒。

坣娜32年前遭酒駕攔腰撞「喪失記憶」親姐都認不出！今傳病逝留無限追思

坣娜受訪時坦言身體有多處後遺症。（圖／翻攝Youtube頻道《新聞思想啟》）





而在經過這次重大意外後，坣娜日前接受資深主播陳雅琳節目《我是救星》專訪時更坦言，除了喪失部分記憶外，有時候甚至連自己姐姐的名字都叫不出來，讓她因此難過到在房間痛哭；除此之外，對當時的她來說，就連閱讀也相當困難，坦言「看所有中文字都是框框」，甚至完全唸不出發音，必須靠著每天練習才有辦法改善。

坣娜32年前遭酒駕攔腰撞「喪失記憶」親姐都認不出！今傳病逝留無限追思

坣娜在2021年時重返歌壇。（圖／民視新聞網）

眼看生活陷入困境，坣娜最終靠著瑜珈放鬆身心，才重新找到了對生活的熱忱，最後更是如願考上瑜珈教師執照，甚至在2021年時還重返歌壇，舉辦出道35年來首場大型演唱會，不料卻在今（29）日疑似因病離世，令各界相當遺憾。









原文出處：坣娜32年前遭酒駕攔腰撞「喪失記憶」親姐都認不出！今傳病逝留無限追思

更多民視新聞報導

59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝

59歲「美聲歌后」坣娜傳死訊？昔經紀人曝1情況罕見

出道35年！ 療傷歌手坣娜迎首場大型演唱會

