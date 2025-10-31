坣娜32年前遭酒駕撞「喪失記憶」！今傳病逝留無限追思
娛樂中心／周孟漢報導
過去曾唱紅歌曲〈奢求〉、〈抱緊一點〉、〈解藥〉等經典歌曲的「情歌女王」坣娜，在2017年嫁給身家逾280億台幣的「四星國際」董座薛智偉後，便逐漸退出螢光幕，專心瑜伽事業。不料，今（29）日卻傳出她病逝，享年59歲，消息曝光後震驚各界，但早在1993年，她就曾因嚴重車禍留下後遺症，如今卻傳出離開人世，令粉絲們既震驚又不捨。
「情歌女王」坣娜驚傳病逝。（圖／翻攝自臉書粉專《Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽》）
回顧坣娜一生，除了有著許多膾炙人口歌曲外，也演出過多部電視劇、電影，是許多5、6、7年級生的共同回憶，但有著亮眼外貌和好歌喉的她，一生卻充滿諸多曲折。1993年時，坣娜參加完金鐘獎頒獎典禮後，當晚駕車返家途中發生嚴重車禍，被一名超速闖紅燈的酒駕男子攔腰撞上，導致她身體多處骨折、內臟移位，甚至還喪失了部分記憶，昏迷了整整兩天才甦醒。
坣娜受訪時坦言身體有多處後遺症。（圖／翻攝Youtube頻道《新聞思想啟》）
而在經過這次重大意外後，坣娜日前接受資深主播陳雅琳節目《我是救星》專訪時更坦言，除了喪失部分記憶外，有時候甚至連自己姐姐的名字都叫不出來，讓她因此難過到在房間痛哭；除此之外，對當時的她來說，就連閱讀也相當困難，坦言「看所有中文字都是框框」，甚至完全唸不出發音，必須靠著每天練習才有辦法改善。
坣娜在2021年時重返歌壇。（圖／民視新聞網）
眼看生活陷入困境，坣娜最終靠著瑜珈放鬆身心，才重新找到了對生活的熱忱，最後更是如願考上瑜珈教師執照，甚至在2021年時還重返歌壇，舉辦出道35年來首場大型演唱會，不料卻在今（29）日疑似因病離世，令各界相當遺憾。
原文出處：坣娜32年前遭酒駕攔腰撞「喪失記憶」親姐都認不出！今傳病逝留無限追思
更多民視新聞報導
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
59歲「美聲歌后」坣娜傳死訊？昔經紀人曝1情況罕見
出道35年！ 療傷歌手坣娜迎首場大型演唱會
其他人也在看
〈奢求〉坣娜病逝 一生如歌感動「歷經27年愛情長跑、億萬婚姻」
女歌手坣娜（原名唐娜）以〈奢求〉、〈自由〉、〈抱緊一點〉等經典情歌紅遍華語歌壇，驚傳因病於10月16日辭世，享年59歲。消息於今（29日）曝光後，震驚演藝圈與大批歌迷。坣娜出道多年，以柔美卻深情的嗓音唱盡愛情百態， 歌聲溫柔卻蘊藏力量，陪伴無數人走過青春時光。而她也曾是一位勇敢追愛的小女人，感情故事如同她的歌曲一般動人。中時新聞網 ・ 1 天前
李麗芬悼「臭坣娜」：少了一個可以嫉妒的對象
59歲美聲天后坣娜本月16日因胰臟癌病逝，低調的她生前要求家人不要對外公開消息，安靜優雅地走完人生最後一程，消息傳開，不少藝人都發文哀悼；唱紅〈得意的笑〉、〈愛江山更愛美人〉的另一位女歌手李麗芬忍不住發文抱怨坣娜悄悄離世，說：「臭坣娜，我才驚覺，我少了一個可以嫉妒的對象」。中時新聞網 ・ 1 天前
59歲坣娜傳病逝後粉專突發文 友曝每年固定行程卻等不到她
【緯來新聞網】坣娜驚傳過世、享年59歲，陸續不少人出面回憶老友，就在眾人都聯繫不上她之際，其私人臉書緯來新聞網 ・ 1 天前
坣娜震驚傳出病逝？田定豐回應了 哽咽不信「現在還無法接受」
曾以《奢求》、《自由》等經典歌曲紅遍華語樂壇的女歌手坣娜（原名唐娜），驚傳因紅斑性狼瘡舊疾復發，於10月16日病逝，享壽59歲。消息曝光後，震撼整個演藝圈，許多圈內好友與粉絲難掩哀痛。她的多年好友、音樂人田定豐聽聞消息後悲痛不已。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜最後絕美身影曝光 「人生哲理PO文」如生命告別信
玉女歌手坣娜驚傳10月16日病逝，享年59歲，消息震驚演藝圈。她以〈奢求〉、〈自由〉等經典作品深植人心，溫柔又堅定的嗓音陪伴無數人成長。而坣娜生前最後一則社群貼文，宛如一封寫給生命的告別信，字裡行間充滿體悟與祝福，曬出練瑜珈身影，成為她留給世人的最後溫暖。中時新聞網 ・ 1 天前
坣娜驚傳病逝 (圖)
曾以歌曲「奢求」、「自由」等紅極一時的藝人坣娜（圖）29日傳出已於日前因病逝世，消息震驚各界，讓不少粉絲和好友都感到難過不捨。圖為坣娜2024年10月7日出席藝術展活動時留影。中央社 ・ 1 天前
坣娜傳病逝 (圖)
歌手坣娜（本名蔡宜樺）（右3）近期鮮少公開露面，29日傳出她日前已因病辭世，令各界深感遺憾與不捨。圖為坣娜2023年12月5日出席代言品牌記者會留影。中央社 ・ 1 天前
59歲坣娜「真實死因謎」！疑似「不敵胰臟癌」離世
娛樂中心／于士宸報導過去以〈奢求〉、〈抱緊一點〉、〈解藥〉等經典情歌走紅的「情歌女王」坣娜，自2017年嫁給身家逾280億元的「四星國際」董座薛智偉後，便逐漸淡出演藝圈，專注於瑜伽事業。然而，今日（29）網上卻流出多種傳聞，指她疑似因紅斑性狼瘡、腦癌等疾病病逝，甚至有消息稱她最終因胰臟癌離世。消息持續延燒，截至目前，相關說法仍在網路上廣為流傳。民視 ・ 1 天前
最新消息！歌手坣娜驚傳病逝 享年59歲
即時中心／廖予瑄報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，因紅斑性狼瘡舊疾復發病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已，圈內好友也證實，她在於10月16日過世。她的臉書貼文最後寫下，「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」如今讀來格外令人鼻酸。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳離世」！瑜珈粉專「突PO1影片」發聲了
娛樂中心／于士宸報導過去曾唱紅〈奢求〉、〈抱緊一點〉、〈解藥〉等經典歌曲的「情歌女王」坣娜，在2017年嫁給身家逾280億台幣的「四星國際」董座薛智偉後，便逐漸退出螢光幕，專心瑜伽事業。沒想到，今日（29）卻傳出疑似因紅斑性狼瘡病逝，享年59歲，消息曝光後震驚各界。稍早，坣娜創立的「坣瑜伽 」臉書粉專，也轉貼她於2020年上傳的 YouTube影片了。民視 ・ 1 天前
坣娜傳病逝享壽59歲 好友季忠平發文哀悼
（中央社記者洪素津台北29日電）歌手坣娜（本名蔡宜樺）驚傳病逝，據「TVBS新聞網」報導坣娜已於10月16日病逝、享壽59歲。坣娜好友、資深音樂人季忠平也在社群媒體發文悼念，「祈願安詳的回到主的世界。」中央社 ・ 1 天前
59歲「美聲歌后」坣娜傳死訊？昔經紀人曝1情況罕見
娛樂中心／李汶臻報導59歲「美聲歌后」坣娜2017年步入婚姻，嫁給身家逾280億元新台幣的猶太裔企業家薛智偉。淡出螢光幕多時的她，29日稍早傳出死訊。對此，坣娜多年好友、音樂人田定豐透露，目前仍無法聯絡上坣娜及其家屬，仍希望消息並非屬實。而曾與坣娜合作過的經紀人也證實「找不到人」，且貼身秘書也人間蒸發，表示「這樣的狀況非常罕見」，希望消息不是真的。民視 ・ 1 天前
玉女歌手坣娜病逝「享年59歲」 生前最後貼文曝光：人生是一趟單程票
以〈奢求〉〈自由〉等暢銷歌曲紅極一時的華語女歌手坣娜（原名唐娜），傳出病逝消息，據TVBS新聞網報導，坣娜因紅斑性狼瘡復發，已於10月16日病逝，享年59歲。她生前在社群留下最後一則文字「人生是一趟單程票。」並寄語「祝福大家能曾經享受到一刻的真善美、就是宇宙給自己的祝福！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
〈奢求〉原唱坣娜傳59歲病逝 最後貼文：走往和諧的起點與終點
據《TVBS》報導，資深藝人坣娜疑似因紅斑性狼瘡於本月16日病逝，家屬尚未證實相關消息。坣娜曾以〈奢求〉、〈自由〉等經典歌曲紅遍華語歌壇，1993年遭遇嚴重車禍，造成脊椎變形、內臟移位與身體多處骨折，她以瑜伽調理身體，之後成為瑜伽老師，還出版多本瑜伽工具書。鏡新聞 ・ 1 天前
于朦朧墜樓夜爆「3人死亡黑幕」！YTR曝熱心住戶疑目擊現場遭滅口
中國男星于朦朧於9月11日驚傳從北京住宅社區墜樓身亡，工作室第一時間發聲明稱是「酒後不慎失足」，然而消息曝光後立刻在網上掀起陰謀論熱潮。許多網友指出，案發當晚並非只有于朦朧一人喪命，現場疑似還有1男1女死亡，疑似在聽到巨響後前往查看卻遭滅口，甚至有傳聞指「槍聲」曾在社區內迴盪。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜驚傳病逝享年59歲 坣瑜伽教室震驚回應
59歲資深藝人坣娜29日傳出疑似因紅斑性狼瘡舊疾復發，於本月16日病逝，對此，據《三立新聞網》報導，坣娜經營的瑜伽教室「坣瑜伽」被問到此事也做出回應了。中天新聞網 ・ 1 天前
「老天爺不收我」坣娜勇抗紅斑性狼瘡 全身皮膚「被火燒一樣」長達8年
「美聲歌后」坣娜今天（10╱29）傳出病逝消息，據悉她因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享年59歲，消息傳出讓所有歌迷粉絲心碎。縱橫演藝圈38年的她，早年已原名唐娜出道，曾經演出《還君明珠》、《情定少林寺》等戲劇，後期因《奢求》、《自由》等情歌霸榜KTV歌單。坣娜曾受訪表示，紅斑性狼瘡病情最嚴重時長達八年，「皮膚像被火燒一樣痛」，甚至因免疫系統問題導致長期低燒。太報 ・ 1 天前
桃園龜山區加壓站設備檢驗 5111戶11/30停水6小時
（中央社記者吳睿騏桃園29日電）台灣自來水公司為提升龜山區供水穩定及降低設備故障情形，30日上午9時起停水6小時，辦理「兔坑加壓站高低壓電氣設備檢驗」，預計影響龜山區5111戶，籲民眾提早儲水備用。中央社 ・ 1 天前
桃園龜山加壓站設備檢驗 逾5千戶將停水6小時 (圖)
台灣自來水公司為提升龜山區供水穩定及降低設備故障率，30日上午9時起將停水6小時辦理「兔坑加壓站高低壓電氣設備檢驗」，預計影響5111戶。中央社 ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前