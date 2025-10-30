坣娜4年前最後一場演唱會 不敵「胰臟癌」離世

美聲天后坣娜於10月16日因胰臟癌病逝病逝享年59歲。（圖／翻攝自坣娜臉書）





藝人坣娜離世，外界猜測死因是紅斑性狼瘡，不過他的摯友透露，是不敵胰臟癌逝世。而她最後一次出現在歌迷面前，是2021年在台北的演唱會，原本隔年還想再唱，疑似因為病痛難以承受未能實現，也讓4年前演唱會，成了遺作。

站在舞台上，猶如仙女般歌唱，坣娜4年前，在台北舉辦演唱會，而這也是她生前最後一次登台。

坣娜《愛是自由》演唱會（2021）：「今晚我只想聽到你親口說，愛我。」

就怕身體撐不住，會影響表演，但坣娜最終完美征服全場，原本隔年想再辦演唱會，疑似是病痛讓他難以承受，最終未能實現。

主持人王偉忠vs．已逝藝人坣娜（2023）：「（你沒得跟自己的病痛疼痛相處，但你能讓他let it go，因為下一刻，又有別的痛過來，我常在形容我自己的身體，是一個遊樂場，所以很多人都看我不玩，其實我每天一直玩得很瘋啊，因為它自己（身體）在玩。)」

2023年坣娜去王偉忠節目，透露身體狀況，除了車禍後遺症，還得飽受紅斑性狼瘡之苦，不過他摯友透露，不敵胰臟癌離世。

已逝藝人坣娜：「風在夜裡吹，夢在夜裡飛，別問我是誰。」

別名癌王的胰臟癌，發病率相對較低，但死亡率極高，醫師就透露，若病患免疫力低，非常有可能罹癌。

臺安醫院胃腸肝膽科醫師林承達：「它不會說直接，它可能會導致身體各部位都有機會，它不會說直接就是導致胰臟癌，如果說免疫力比較差，全身包括身體器官，或是血液什麼病都有可能。」

玉女歌手離世，所有人都不敢置信，但她的美好，會永遠刻在大家心中。



