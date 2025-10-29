坣娜4年前「私下暖舉曝光」！金曲歌王悲痛哀悼：真的好喜歡她
記者徐珮華／綜合報導
歌手坣娜（本名蔡宜樺）今（29）日傳出已於本月16日因紅斑性狼瘡病逝，享年59歲，友人悲痛證實「她真的去世了，我點燈的朋友（張光斗）告訴我的，因為他們很熟，可憐的坣娜真的走了」，不過並未公開確切日期與死因。死訊曝光後引發外界震驚，金曲歌王許富凱稍早也發文哀悼。
許富凱回憶起多年前觀賞坣娜演出，並在後台與她見面，對她留下親切、氣質優雅的印象。2021年坣娜於TICC（台北國際會議中心）舉辦「愛是自由 Free to Love」演唱會，特別邀請許富凱到場欣賞，他形容那是一場令人享受的演出，「尤其她在台上的一舉手一投足及談吐都是如此高雅，心想希望自己也可以跟她一樣。」
出道近40年的坣娜，〈奢求〉、〈自由〉等代表作深植人心。許富凱表示，自己相當喜歡她和她的音樂，特別喜愛〈自由〉與〈慶幸〉兩首作品，當年也如願在演唱會聽到〈奢求〉、〈自由〉、〈別戀〉等經典曲目。如今坣娜香消玉殞，許富凱難掩震驚與哀傷，也悲悼：「謝謝坣娜小姐留下這麼美好的歌曲，一路好走……。」
