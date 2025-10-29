坣娜59歲病逝！生前「最後貼文」曝光：人生是一趟單程票
演唱〈奢求〉、〈自由〉等經典曲目聞名的資深歌手坣娜（原名唐娜），疑因紅斑性狼瘡舊疾復發已於10月16日病逝，享年59歲。死訊曝光震撼演藝圈，大批粉絲湧入臉書哀悼，而她生前最後一篇貼文停留在今年6月8日，坣娜看透生死表示：「人生是一趟單程票。」
坣娜的最後一篇臉書貼文，寫道：「不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！給自己時時處在正向、善言善語、善行的狀態、幫助自己善用這一趟難得的旅程！」生命中常出現的好壞，對不同人來說感受可能很深很淺，可能太長可能嫌不夠時間，但一切都只是過程。
坣娜有感而發的說：「有善即有惡，也不一定，願多數人的極善，轉換也不少數人的極惡，一切走往和諧的起點與終點。祝福大家能曾經享受到一刻的真善美、就是宇宙給自己的祝福。」如今病逝消息曝光，粉絲也紛紛留言哀悼「慶幸妳活成最美的樣子，愛是自由的風」、「娜姐，謝謝您帶給我們的美好，R.I.P」、「我的美好青春回憶，謝謝您！老師。」
