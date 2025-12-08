坤悅名人講座 名醫謝明家提倡預防勝於治療

▲台中坤悅開發（5206）為住戶舉辦的名人講座，於22日邀請優康家診所院長謝明家醫師主講。（圖／業者提供）

[NOWnews今日新聞] 現代人健康意識抬頭，不論男女老少都越來越重視健康與養生。台中坤悅開發（5206）為住戶舉辦的名人講座，於11/22邀請優康家診所院長謝明家醫師主講，他在講座中強調「預防勝於治療」與建立「正確健康觀念」的重要性，呼籲住戶透過科學及早評估掌握自身健康風險，並在專業團隊的協助下制定個人化策略並執行，才是預防疾病的重要關鍵。

▲本次坤悅的名人講座報名踴躍，能成功報名的近百位住戶都相當幸運。（圖／業者提供）

本次坤悅的名人講座，特別邀請到台中知名內分泌暨新陳代謝科「優康家診所」的院長謝明家醫師，謝醫師有超過25年的醫學經驗，曾任職於高雄醫學大學附設醫院、中國醫學大學附設醫院等，獲得逾萬名內分泌患者的肯定；講座報名踴躍，能成功報名的近百位住戶都相當幸運，現場更有父母不惜推著嬰兒車，也要來聽演講。謝醫師以國語、台語夾雜，拉近和台下距離，不少住戶也熱情透過自身案例和他互動，展現十足親和力。

▲預留醫師QA環節，讓住戶提問，現場氣氛互動熱絡。（圖／業者提供）

講座內容深入淺出，謝明家醫師透過自身看診經驗，給予現場民眾一針見血的建議，除了向現場住戶分析近期最火紅的外泌體、瘦瘦針，加以解惑闢謠，並給予正確醫學觀念，之後更提倡「預防勝於治療」，宣導及早評估的重要性，要精準選擇健檢項目，並在評估後，找專家擬定策略，要執行才是王道。

▲講座內容深入淺出，謝明家透過自身看診經驗，給予現場民眾一針見血的建議。（圖／業者提供）

「台灣人平均年齡有80歲，可是最後的8年都躺在床上，你願意嗎？」謝明家醫師說，在這堂課之前，可能大家都在等生病，不過希望大家聽完這節課後，可以知道預防觀念，定期抽血看數字，隨時關注身體狀態。

講座當天坤悅更體貼住戶，考量冬季氣溫寒涼，現場特別為住戶準備「英茶香」的熱紅茶，讓住戶可以邊聽演講邊飲用，最後更預留醫師QA環節，讓住戶提問，現場氣氛互動熱絡；同時透過健康講座的舉辦，讓住戶感受坤悅不只關注生活娛樂，也守護住戶的健康。

