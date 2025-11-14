坤達、修杰楷、陳柏霖遭求刑2年8月 閃兵役案檢方第二波起訴12人
已知18藝人涉閃兵役 王大陸涉偽造文書求刑1年
王大陸閃兵役案陸續查出多名藝人涉案，新北地檢署日前擴大偵辦搜索，今天偵查終結，依妨害兵役治罪條例等罪起訴主嫌陳志明，以及修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、小杰等藝人共12人，其中5名藝人遭求刑2年8月。目前已知涉案藝人達18人，據了解，檢方也針對第一波起訴者具體求刑，王大陸依刑法偽造文書罪求刑1年。
新北檢警今年2月起搜索偵辦藝人王大陸閃兵役案，後續追查出多名藝人涉案。新北地檢署6月偵結起訴28人，主嫌陳志明、王大陸、威廉、陳零九等28人，依涉犯妨害兵役治罪條例、公務員登載不實文書罪起訴。
新北檢警10月底再展開第三波搜索，拘提修杰楷、陳柏霖、Energy成員張書偉、謝坤達、棒棒堂成員小杰（本名廖允杰）等5藝人到案。檢方今天偵查終結，依妨害兵役治罪條例第3條第4款、刑法第214條使公務員登載不實文書等罪嫌起訴主嫌陳志明、共犯李名宸，以及5名藝人修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰，及另外5名役男，總共12人。
起訴書指出，主嫌陳志明因本身患重度高血壓免役，因此熟悉役男體檢、複檢等程序，於民國99年至100年間，向修杰楷、陳柏霖等5人收取新台幣10萬元至30萬元不等之費用，教導他們向區公所申請變更體位複檢，將兵籍資料體位從「常備役」變更為「複檢過程中」或「體位未定」。
等到複檢時，由陳志明代替他們量測自費附掛24小時血壓機，取得中度或重度高血壓複檢結果，縣市政府徵兵檢查會將其體位從常備役，變更為替代役或免役，並陳報內政部役核發免役證明書。
之後110年至113年間，陳志明與共犯李名宸，也向古男等5名役男收取10萬元至22萬元不等金額，教導用憋氣影響血壓檢測，或由槍手代為量測自費附掛24小時血壓機等類似方式申請免役。
檢察官指出，以不法方法逃避兵役將破壞兵役制度公平性，嚴重影響整體防衛體系，主嫌陳志明利用制度漏洞，指示役男憋氣影響血壓檢測，或安排槍手代檢，偽造不實檢測結果，並吸收共犯參與，犯罪情節重大，建請法院從重量處有期徒刑6年。
檢方表示，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等5人為公眾人物，享有高度媒體關注與名聲所帶來的社會紅利，對青年世代具相當影響力與示範作用，卻蓄意逃兵，背離社會對公眾人物期待與公民應盡責任。
檢方再指出，今年2月及5月執行兩波「閃兵役專案」時，5人明知自身犯行，卻無主動到案或自首，甚至在媒體受訪兵役狀態時矢口否認，掩飾事實。考量其等法定役期均為1年10月，建請法院量處有期徒刑2年8月。
另針對古男、徐男、袁男、劉男、李男等5名役男，僅因工作等個人因素，委託陳志明協助逃兵，檢方建請法院量處1年至2年2月不等有期徒刑。
目前已知涉案藝人包括6月起訴的王大陸、陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、前男團SpeXial成員Teddy（陳向熙）、模特兒陳信維、舞台劇演員黃博石10人。今天再起訴5名藝人修杰楷、陳柏霖、Energy成員謝坤達、張書偉、棒棒堂小杰（廖允杰），再加上日前自首的唐振剛、薛仕凌、阿達，已知有18藝人涉案。
據了解，檢察官也針對第一波起訴的役男具體求刑，4個月兵役者求刑1年，1年兵役者則求刑2年2月。至於王大陸當時因陳志明入監，未能完成後續逃兵役犯行，雖不構成妨害兵役治罪條例，但也依刑法偽造文書罪求刑1年。
