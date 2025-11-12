坤達何時可歸隊？ 吳宗憲這樣說

吳宗憲昨連線陳漢典時說人生何時被戴綠帽都不知道。（翻攝臉書）

昨雙11購物潮，吳宗憲為旗下品牌開直播促銷，但他沒有特別賣產品，反而唱唱跳跳說笑，炒熱氣氛，網友問到坤達何時可歸隊，吳宗憲笑臉微收，表示「現在還在風聲太緊了，還不能回不來。」並搞笑說等有關單位沒注意時再偷偷滑進來。

吳宗憲也提到當初買下老唐牛肉麵，除了好吃之外，是因為和初戀滿滿的回憶，也提到「當年初戀超過十年，用生命去愛，當時年輕不懂事，自己竟然是第三者，但卻渾然不知，當時知道真相後後天崩地裂，原來她有男友只是暫時沒連繫，情感面永遠是受傷狀態」，同時帶到「特別同情范姜彥豐，還用唱的「小王~小王子把你戴綠帽」，結果他自己當年也無意間當了多年小王，還現場連線陳漢典和Lulu時揶揄「人生什麼時候戴綠帽都不知道」！

吳宗憲昨直播時表示坤達暫時無法歸隊。（翻攝臉書）

《綜藝玩很大》主持人之一的坤達因涉閃兵案入其中，原本前往加拿大外景還沒開錄就返台，吳宗憲三周前表示，目前會由他暫代坤達位置，親自擔任紅隊隊長繼續錄影，並強調「後續邊走邊看。」

吳宗憲被問到辛龍付出的看法，他說，「這次復出沒先跟我說，有一大段時間沒打擾他，讓他自己沉潛，可能他自己想好了吧，有時候太多安慰反而造成傷害，我們也做不了什麼。我跟劉真認識時間比他更久，她的驟然離世，我也是非常難過，但是能怎麼樣，沒辦法。生命值得珍惜。」

