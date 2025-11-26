坤達傳回歸《玩很大》？ KID曝錄影氣氛低迷

丘涵（左起）、黃鐙輝、邰智源、羅時豐、KID、溫妮出席《真料理兩鍋論》記者會。 （圖／麥卡貝提供）

藝人坤達捲入閃兵案，檢方日前起訴多人，甚至向法官建請量處2年8個月有期徒刑。今（26日）和他搭檔的KID與邰智源、羅時豐、黃鐙輝、溫妮、丘涵出席新節目《真料理兩鍋論》記者會，提到坤達，KID坦言私下有傳訊關心對方，並透露錄影少了一個主持人氣氛低迷。

坤達因閃兵案停工，先前傳出他即將回歸《綜藝玩很大》，KID透露對方尚未回到節目，「我也都是到錄影當天才發現這次他沒來，有點小失望。」至於對方是否有道歉，KID說：「其實基本上我就是做我的工作，一個主持人沒來，我就是承擔兩個人的工作，把這個節目做到最好這樣。」

不過少了坤達，KID坦言吳宗憲也受影響，除了替坤達擔心，整體錄影氣氛也是陰陰的，「但我們畢竟是要把歡樂帶給大家，所以就把工作做好！」至於坤達何時會回歸，他強調沒聽說。

KID（右二）透露少了坤達的主持氣氛低迷。（圖／麥卡貝提供）

