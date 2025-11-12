坤達全面停工！吳宗憲曝他「最新近況」私下對話公開

吳宗憲談坤達與辛龍。（圖／中天）





吳宗憲今（12）日與《咻比嘟華》成員小鐘、小馬合體，連袂上羅志祥、何美主持的節目《綜藝OK啦》錄影，開錄前接受媒體訪問，針對Energy成員坤達（謝坤達）涉閃躲兵役案件，以及曾為他公司旗下藝人的辛龍復出歌壇，吳宗憲也做出回應。

《綜藝玩很大》主持人之一的坤達，日前爆出花費20至30萬元偽造高血壓證明、閃躲兵役，透過經紀公司發聲明：「本公司所屬藝人謝坤達，15年前未能深思熟慮、體認社會責任而錯誤申請免役，辜負社會大眾及粉絲的期望，對此深感自責。」

坤達目前全面停工，吳宗憲誇他「負責」曾勸他先講工作完成，坤達則回應：「我現在不行，社會形象不好，要給人好的觀感」，直言坤達知錯能改善莫大焉。至於辛龍在愛妻劉真離世後5年重返歌壇，吳宗憲說兩人依然有聯繫：「我一直鼓勵他，該說的話這幾年講太多了，你要自己走出來、要自己想通。」



