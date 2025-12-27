坤達告假中！《綜藝玩很大》選中柯有倫帶領黑隊對抗KID

【緯來新聞網】《綜藝玩很大》迎來成軍11周年的輝煌時刻，製作單位斥資重金遠赴加拿大拍攝特別企劃，特地去挑戰極限「高空彈跳」，播出後有好成績。此外，由於坤達還在告假中，柯有倫將在全新集數擔任黑魔王PK最強地主隊，帶領黑隊在玩遊戲時用盡全力、認真拚命，將與常勝軍的KID展開激烈對決。

柯有倫（右）帶領黑隊作戰。（圖／綜藝玩很大提供）

走過11個年頭，主持群感觸良多，吳宗憲坦言，每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，而作為節目拚命三郎的KID，則表示非常享受節目每一個未知挑戰，更期待能與觀眾一起邁向下一個11年。



本集亮點祭出「美女牌」請到陳華、莊錠欣、啦啦隊草莓、梓梓、李懿、Amanda。其中，首次挑戰節目的陳華成為全場焦點，原本思緒清晰，在闖關時卻意外「手腳不靈光」，頻頻出錯受罰，被虧是「豬隊友」，但在懲罰時又有頑強戰鬥力，讓吳宗憲讚她抓到《玩很大》的靈魂。



《綜藝玩很大》周六晚間10點中視、周日晚間8點三立都會台、周一晚間7點YouTube播出。

