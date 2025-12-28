坤達告假《玩很大》代班人公開！ 11週年邀「昔日核心戰力」任黑魔王

黑魔王柯有倫（右）強勢登場！本集一字排開美女軍團。綜藝玩很大提供

超人氣《綜藝玩很大》迎來成軍11週年的輝煌時刻，製作單位斥資重金遠赴加拿大拍攝特別企劃，在12月20日播出的加拿大完結篇中，挑戰極限「高空彈跳」的熱血畫面，成功奪下收視冠軍。這份成績單不僅讓製作團隊深感欣慰，更感謝廣大「玩粉」長達11年來的不離不棄。

《綜藝玩很大》迎來成軍11週年的輝煌時刻。本集亮點祭出「美女牌」邀請到校園女神李懿（左起）、草莓、莊錠欣、柯有倫、吳宗憲、KID、Amanda、梓梓、陳華。綜藝玩很大提供

走過11個年頭，主持群感觸良多。靈魂人物吳宗憲坦言，每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服。而作為節目拚命三郎的KID（林柏昇），則表示自己非常享受節目每一個未知挑戰，更期待能與觀眾一起邁向下一個11年。

陳華闖關出現反差萌。綜藝玩很大提供

本集亮點祭出「美女牌」邀請到校園女神陳華、莊錠欣、啦啦隊女神草莓以及梓梓、李懿、Amanda。其中首次挑戰節目的陳華成為全場焦點，原本思緒清晰的她在闖關時卻意外展現「手腳不靈光」的呆萌樣貌，頻頻出錯受罰，被虧是「豬隊友」。儘管表現卡關，但陳華在懲罰環節挑戰破氣球時展現出頑強的戰鬥力，讓吳宗憲大讚她完全抓到了《玩很大》的靈魂。

超人氣《綜藝玩很大》來賓陳華（左起）、莊錠欣、Amanda。綜藝玩很大提供

在這次加拿大企劃中，最受矚目的變動莫過於黑隊小隊長坤達的缺席。坤達告假缺席，本集迎來高戰力代班人，由最懂 KID、曾為黃隊核心戰力的昔日戰友柯有倫擔任「黑魔王」出任黑隊隊長，PK 最強地主隊。

莊錠欣亮麗現身。綜藝玩很大提供



