坤達哽咽感謝柯佳嬿陪伴 書偉深深鞠躬：讓大家擔心了

Energy向粉絲吐露真心話。（圖／相信音樂提供）

Energy在閃兵風波後重回小巨蛋，連續兩天舉辦《ALL IN 全面進擊》演唱會，首場演出今（10日）登場，在演唱會尾聲，團員們對粉絲分享內心話，經歷閃兵風波的坤達與書偉忍不住哽咽，坤達特別感謝老婆柯佳嬿，今天剛好是柯佳嬿的生日，雖然她沒有到場，坤達還是在大家面前告白：「這段時間她一直陪著我，她給了我很多支持鼓勵，她沒有來，但我還是想跟她說生日快樂，謝謝妳辛苦了。」

坤達也說：「我真的要非常感謝我還能站在舞台上，其實演唱會剛開始的時候，情緒有點控制不住，這段時間我體會到很多，我非常感謝這段時間遇到的很多人、很多事，即使你只有跟我說一句加油，我都覺得很溫暖，謝謝你們有好好把我接住。」他更感謝其他四位團員，「我們在兩年前決定重組時，不知道會走多遠，但我們願意重新做這件事情。」

廣告 廣告

書偉認為自己人生最精彩的故事就是這兩年，「重新跟你們相遇，我結了婚、我拿到金曲獎，也在這兩年失去我最愛的父親，卻要學會怎麼當一個父親。」他也提到先前發生了讓大家很擔心的事情，深深一鞠躬表達自己的歉意跟感謝，「接下來可能會有一小段時間不能見面，我會好好整理自己，我們再相約唱唱跳跳。」提到去年過世的父親他忍不住哽咽，透露有留一個位子給爸爸，相信爸爸一定會到場看演出。

Toro則是一開口就落淚，坦言20多年前父母並不贊成他進入演藝圈，即便到了Energy重組時還是有些擔心，「今天是我爸媽第一次來看我的表演，有跌跌撞撞不開心的時候，但我們年紀慢慢大了，希望我爸媽對我是放心的，兩年前我們決定5個人在一起的時候，已經不是5個人了，是一個人而已，要不停證明自己，我們會跌倒，但會找到跳起來的方法。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

學姐黃瀞瑩升格當媽！曬一家三口幸福照 柯文哲獻祝福

親密後才知不是女友？郭書瑤被「我們不適合」一句話消失 情緒潰堤機上痛哭

拆分再創新高 這檔「綠能股」外資爆量衝漲停