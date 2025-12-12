坤達忍不住吐槽Energy團員 阿弟因「這事」眼眶泛紅」落淚了

坤達、阿弟、Toro、吳映潔、牛奶，登上擔任小幫手。（圖／好看娛樂提供）

《嗨！營業中》本集邀來Energy成員坤達、牛奶、TORO、阿弟擔任小幫手，合夥人一開口就下「魔王關卡」：要夥伴們用自己取來的兩樣海陸食材：菱角、文蛤，做出「超過一百盤」料理來招待賓客。聽到「破百盤」，大家表情瞬間凝重，姚元浩也忍直呼壓力山大。

不擅長下廚的牛奶和TORO，在旁邊緊張討論起菜色，擔當廚師位置的姚元浩和阿弟都默不吭聲，最後坤達忍不住吐槽自己團員：「你們沒有要做菜就不要討論了！」一句話讓全場笑翻。

這一集最催淚的橋段之一，就是阿弟臨危受命被推舉為主廚。他一開始就說，自己想要重現爸爸做的炸醬麵味道，於是憑著記憶裡的配方，一邊回想一邊調味、拌炒。第一次試吃時，他覺得已經很像，卻又說不上來少了什麼，不停喃喃自語：「我爸到底怎麼加的？」

旁邊夥伴趕緊安慰他：「你就照記憶裡那個『愛的味道』做就好了。」話一說完，外表看起來很Man的阿弟竟然眼眶泛紅，邊講邊拭淚。他說，自己已經超過10年沒有吃到這個味道了，這一口炸醬麵，讓他瞬間回到小時候，好像又站在廚房門口，看著爸爸在瓦斯爐前炒炸醬的背影，滿滿都是對父親的思念。

