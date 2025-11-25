坤達捲閃兵案後「愜意打高爾夫」遭曝光！ 網酸：柯佳嬿不是說在反省？
男星坤達先前因捲入閃兵爭議，個人演藝工作全面停擺，所屬團體Energy另一名成員書偉同樣涉案，宣布休團至明年6月。事件曝光後，坤達動態轉為低調，社群媒體也未在更新。不過，近日有網友捕獲他在打高爾夫球，畫面曝光引發兩極討論。
被捕獲在球場練習？ 近況曝光網友評價兩極？
一名網友23日在Threads發布一張與坤達的合照，地點是在高爾夫球場，可見坤達穿黑色上衣、戴黑帽子，面帶笑容，氣色看起來很好。原PO發文：「巧遇黑隊坤達。」雖然原PO已刪除原貼文，但仍有回覆其它網友，表示：「是今天下午練球遇到的喔，非常親切的達達。」
然而，貼文曝光後引發兩極反應，不少網友痛批：「我以為他在煩惱逃兵的事，柯佳嬿還說會陪著他反省，看來我誤會了，過的真愜意」「沒錢去當兵，有前的去打高爾夫」「他老婆不是說他在反省嗎？反省這洞打不好嗎？」
但也有粉絲感謝說：「終於有達哥的現況了，謝謝你的分享！我們真的很想達哥」「謝謝你的友善分享～好人一生平安，所有達粉都感謝你」「謝謝你的分享 我們真的超想他」。
柯佳嬿首談丈夫心情？ 自曝「新聞出來才知道」？
事實上，坤達妻子柯佳嬿早前出席新戲宣傳時，被問到丈夫相關問題，她只低調表示「目前心情還好」，並透露坤達因這件事情，「他現在正在面對也正在反省，我就是陪他」。至於是否知情坤達沒有當兵一事？柯佳嬿則露出尷尬微笑，表示「我當然不知道他沒當兵」，透露新聞出來才知道，也再次強調「沒有收到傳票」。
根據目前司法進度，新北地檢署調查認定，坤達涉嫌規避兵役，與其他11名被告一同遭起訴。檢方指控，涉案人員透過偽造文書、製作假病歷等不法方式規避役男義務，因此依《兵役法》等罪嫌提起公訴，向法院求處坤達2年8個月有期徒刑。全案進入司法程序，最終判決有待法院審理後裁定。
