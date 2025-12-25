坤達書偉才公開露面！Energy前成員自首閃兵 「突剃平頭」畫面流出

記者徐珮華／綜合報導

男團「Energy」坤達、書偉10月閃兵遭逮後，前團員唐振剛隔週也坦承佯裝高血壓逃避兵役，成為首位主動自首閃兵藝人。今（25）日他突然在社群平台分享剃頭過程，平頭造型令人眼睛為之一亮，但並未進一步說明理髮原因。

Energy坤達（左2）、書偉（右2）捲入閃兵風波，消失多時後終於公開露面。（圖／記者鄭孟晃攝影）

唐振剛公開剃頭畫面，只見理髮師以電動理髮器從「中路」剃下，接著向兩側延伸，一顆俐落平頭隨即完成。他透露這是人生中第一次嘗試寸頭，更將掉下的髮絲拼湊成聖誕花圈，祝福「平安夜，聖誕節。健康、平安、喜樂」。

廣告 廣告

唐振剛嘗試平頭新造型。（圖／翻攝自唐振剛IG）

另一方面，10月被查出閃兵的前「SpeXial」陳向熙（Teddy），上月也以平頭造型公開露面，寫下「能有機會去修正過去不成熟的決定，我是真心感謝的。我會用更踏實的態度，把事情一步一步做好」，經紀人事後證實他已低調入伍服兵役。

更多三立新聞網報導

掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光

朱孝天痛訴遭網暴！不滿開戰F3「悶聲發大財」拒合體：我演不出來

直擊／坤達書偉露面了！合體Energy甩閃兵陰霾 他認了：仍在沉澱

熱舞學生當面致歉！王ADEN「私下暖心反應」曝光 求情老師1事

