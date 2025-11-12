坤達涉閃兵全面停工！ 吳宗憲罕見沉重發聲：坤達真的悔了，給他機會吧

藝人坤達（謝坤達）因涉閃兵案返台接受調查，目前全面停工。（圖／蘇聖倫攝）

藝人坤達（謝坤達）上月22日因涉及閃兵案返台接受調查，演藝工作全面暫停，包括所屬團體「Energy」與主持的實境節目《綜藝玩很大》皆受波及。今日（12日）吳宗憲於《綜藝OK啦》節目探班期間受訪，罕見面露難色，為坤達遭戴手銬一事發聲抱不平，並稱坤達態度負責、深感懊悔，盼外界給予改過自新的空間。

吳宗憲坦言，事件發生後雙方保持聯繫，他曾勸對方回歸工作，卻被婉拒。坤達告訴他：「不行，還是要給人家好的觀感。」吳宗憲感嘆道：「他非常負責任，我相信知錯能改，善莫大焉，我希望他可以趕快回來。」

談及坤達從加拿大返台主動配合調查，卻仍遭警方上銬拘提，吳宗憲語帶不滿表示：「達達應不應該戴手銬？不應該！他都從加拿大趕回來，你還給他銬手銬幹嘛呢？」他認為，若非涉及潛逃風險，此舉不僅不必要，也恐損及當事人形象。

坤達所涉閃兵案引發社會關注，其主持節目《綜藝玩很大》是否去留，尚未有明確定案。三立電視早前回應媒體詢問時表示：「配合接受檢警調查，後續是否繼續出外景，要看偵查結果再決定。」節目製作單位「好看娛樂」則指出，節目仍會持續製作，不會辜負觀眾期待，換主持與否則尊重電視台決定。

記者會上，話題從坤達延伸至吳宗憲與後輩藝人羅志祥之間的趣味互動。面對羅志祥笑稱早年曾想簽約卻遭婉拒，吳宗憲妙答「當時誤判」化解場面，引發現場一陣笑聲。

目前，坤達未對後續規劃作出回應，其演藝動向仍視調查結果而定。吳宗憲則強調，願意全力支持他回歸，「製作單位會幫助他，他也真心悔過。」

