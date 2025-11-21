坤達涉閃兵被求刑2年8月！柯佳嬿首露面認不知情：他正在反省

柯佳嬿（左起）、曾敬驊、李沐21日出席茶敘。（林奕如攝）

坤達上月21日涉入閃兵案，新北地檢署建請法院量處2年8月徒刑，引發各界關注，事隔1個月，他的妻子柯佳嬿21日首露面，被問最近的狀況？她淡定回答：「（心情）還好還好。」一談到坤達的狀態，她堅定陪伴的立場：「這件事情他現在正在面對，也正在反省，我就是陪他。」

外傳坤達早在5月就收到傳票，柯佳嬿被質疑掩護老公，她表示，對於閃兵一事不知情：「我當然不知道啊。」是從新聞才得知老公閃兵。

柯佳嬿（前排左2）在老公坤達涉閃兵後首露面。（林奕如攝）

她的新戲即將上檔，在《如果我不曾見過太陽》第2季擔任要角，21日和曾敬驊、李沐、程予希、江齊、石知田、姚淳耀出席茶敘，劇中飾演視障患者，事先到愛盲基金會做田調，和視障朋友接觸、喝咖啡，「我拍戲的時候，其實都沒有看著他（曾敬驊），我看起來眼神沒有焦，要跟機器配合。」

