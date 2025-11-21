坤達涉閃兵遭求刑2年8月 柯佳嬿首露面曝實情

柯佳嬿今出席Netflix《如果我不曾見過太陽》記者會。(記者陳奕全攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕Energy坤達10月21日捲入閃兵案形象重創，新北地檢署14日偵結遭起訴求處2年8月有期徒刑，而坤達的老婆柯佳嬿今出席Netflix《如果我不曾見過太陽》記者會，是該事件後首度受訪，談到心情，她回「還好」，至於坤達的心情？她說：「這件事他正在面對，也正在反省，我就是陪著他。」

柯佳嬿今出席Netflix《如果我不曾見過太陽》記者會。(記者陳奕全攝)

接著問她第一時間發生時的狀況？製作人麻怡婷跳出來擋，柯佳嬿立刻把話題帶回戲劇，搞笑回：「好啦，我跟曾敬驊有吻戲啦！」

廣告 廣告

至於柯佳嬿因坤達閃兵被網友攻擊，有網友留言狠酸：「5月就收到傳票了，警察上門還幫忙掩護，真會演。」對於網友莫須有的指控，柯佳嬿當時罕見回覆：「並沒有收過，已截圖。」今追問她事前是否知道坤達閃兵？她無奈稱「我當然不知道啊」，至於何時知曉此事，她回：「新聞出來那一天才知道。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

勞部修訂「勞工請假規則」明年1/1上路 3大重點一次看

（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家

獨家》羅唯仁引起台積人公憤 被他要求簡報部屬深感受騙

范姜彥豐沈默19天再發聲！鬆口最新狀況

