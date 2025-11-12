坤達爆回歸《玩很大》！涉閃兵告假「下次錄影復工」經紀人回應了

娛樂中心／綜合報導

男團「Energy」坤達涉嫌閃兵，上月22日緊急自節目《綜藝玩很大》加拿大外景返台，訊後以新台幣50萬元交保。為避免影響社會觀感，他暫時告假《玩很大》主持工作，所屬相信音樂也宣布Energy停工至明年6月底。不過相隔不到1個月，今（12）日傳出他將在《玩很大》下次錄影正式回歸，對此經紀人也做出回應。

坤達告假《玩很大》不到1個月，傳出正式回歸。（圖／翻攝自坤達IG）

《玩很大》製作人上月證實坤達停工，已錄製內容將如期播出不受影響，尚未錄影的集數則將邀請不同來賓接替上陣。不過根據《TVBS新聞網》報導，坤達被爆料將於下次錄影復出。對此，製作單位「好看娛樂」副總王貞妮已讀未回訊息，坤達經紀人則表示仍在等待通知，對於爆料內容似乎有些困惑。

吳宗憲認為坤達「知錯能改善莫大焉」。（圖／記者趙于瑩攝影）

坤達主持搭檔吳宗憲先前也在直播中透露，當時節目往加拿大外景的飛機一落地，坤達得知消息便決定先行返台處理相關事宜，他認為對方態度負責，因此會想盡辦法把他留下來。今日吳宗憲受訪坦言，自己曾勸坤達重返工作崗位，但對方認為目前社會形象不佳，暫時婉拒，讓他直呼：「知錯能改善莫大焉，我們也希望他可以趕快回來。」

