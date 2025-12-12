坤達爆閃兵現身《營業中》！開嗆Energy成員 阿弟突當場痛哭

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

實境節目《嗨！營業中》全新一季，上周播出「Food製台南記憶中的美味」任務，本周播出繼續在台南出任務，合夥人一開口就下「魔王關卡」：要夥伴們用自己取來的兩樣海陸食材：菱角、文蛤，做出「超過一百盤」料理來招待賓客。不擅長下廚的Energy成員牛奶和TORO，在旁邊緊張討論起菜色，擔當廚師位置的姚元浩和阿弟都默不吭聲，最後坤達忍不住吐槽自己團員：「你們沒有要做菜就不要討論了！」一句話讓全場笑翻。

坤達錄製《營業中》，在節目上開嗆Energy成員。（圖／好看娛樂提供）

這一集最催淚的橋段之一，就是阿弟（蕭景鴻）臨危受命被推舉為主廚，他一開始就說，自己想要重現爸爸做的炸醬麵味道，於是憑著記憶裡的配方，一邊回想一邊調味、拌炒。第一次試吃時，他覺得已經很像，卻又說不上來少了什麼，不停喃喃自語：「我爸到底怎麼加的？」

阿弟因為懷念爸爸的味道，當場痛哭。（圖／好看娛樂提供）

旁邊夥伴趕緊安慰他：「你就照記憶裡那個『愛的味道』做就好了。」話一說完，外表看起來很Man的阿弟竟然眼眶泛紅，邊講邊拭淚。他說，自己已經超過10年沒有吃到這個味道了，這一口炸醬麵，讓他瞬間回到小時候，好像又站在廚房門口，看著爸爸在瓦斯爐前炒炸醬的背影，滿滿都是對父親的思念。

