坤達爆閃兵遭求刑 柯佳嬿首露面「拉曾敬驊檔槍」回應笑翻全場

柯佳嬿在台劇《如果我不曾見過太陽》二部曲宣傳活動中，被媒體詢問丈夫坤達的閃兵事件。當被問及坤達近況時，柯佳嬿表示丈夫正在面對並反省此事，而她則在一旁陪伴。面對敏感問題時，柯佳嬿以俏皮方式轉移話題，提到自己與曾敬驊有吻戲，但隨後仍坦承對丈夫閃兵一事毫不知情。

坤達爆閃兵遭求刑，柯佳嬿首度露面做出回應。（圖／張哲鳴攝）

在宣傳活動現場，李沐率先帶領大家擺出蝴蝶姿勢拍照，其他演員也跟著配合，展現出活潑可愛的互動氛圍。然而，當媒體詢問柯佳嬿近期心情時，她的表情變得微妙，雖然回應「還好還好」，但明顯試圖緩和現場緊張氣氛。柯佳嬿坦言自己完全不知道坤達沒當兵的事情，顯示這個消息對她來說也是意外。

柯佳嬿表示坤達現在正在面對也正在反省，自己也會陪著對方。（圖／張哲鳴攝）

坤達近期被新北地檢署起訴並求處2年8個月徒刑，原本確定的綜藝節目復工計畫因此受到影響。儘管如此，Energy的演唱會仍照常進行，相信音樂公司也在20日公布了包含坤達在內的聖誕公益歌曲MV，並未刻意減少他的鏡頭。據了解，坤達的經紀人表示會尊重司法程序，負起相關法律責任。柯佳嬿在這段困難時期選擇站在丈夫身邊，展現出作為妻子的支持與陪伴。

