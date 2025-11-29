坤達爆閃兵風波前錄影畫面流出 吳宗憲驚呼：大事不妙！

錄影到一半時，坤達、吳宗憲、KID驚覺大事不妙。（圖／綜藝玩很大提供）

《綜藝玩很大》迎來第11周年，主持人吳宗憲、KID 與坤達在節目中正式揭曉將出發至北美洲的加拿大溫哥華，也象徵節目正式完成亞洲、歐洲、非洲、大洋洲一路跨到北美洲的「五大洲拼圖」，替《綜藝玩很大》11年來的冒險寫下紀錄級里程碑。不過成員坤達因捲入「閃兵」風波，只能緊急中斷錄影工作回台應訊，之後更遭地檢署起訴求刑2年8個月。

為了降低在加拿大的各種花費，製作團隊紅隊「能省則省」，在出發前特別設計任務：三位主持人必須在台北尋找所有週年旅伴，發出邀請函之外，還得與每位旅伴一起闖關，才能獲得夢幻的商務艙座位，以及能睡飽又睡好的舒適單人房。因為條件太誘人，甚至讓坤達在鏡頭前坦承：「壓力真的好大。」而憲哥與 KID 闖關失利。關卡難度過高三位主持人都同時大喊：「大事不妙！」現場空氣瞬間凝結。

一起同行的第一位旅伴竟然是「靈界美少女」珍珍（無尊），三位主持人臉色瞬間暗沉，彷彿一道烏雲從天邊壓了過來，憲哥更忍不住碎念，原先滿懷期待的週年旅程，立刻陷入「心寒模式」。

接著現身的是「客家一哥」小鐘、人氣成員 TORO；直到阿部瑪利亞與韓國酒帝 JUDY 出場，兩位高顏值氣質女神現身，憲哥整個人精神秒復活說：「確定嗎？你們要做什麼都可以哦！」

