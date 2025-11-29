坤達爆閃兵！《玩很大》最後錄影畫面曝 吳宗憲急喊：大事不妙

坤達、吳宗憲、KID錄影到一半時突驚覺大事不妙。（圖／綜藝玩很大提供）





實境節目《綜藝玩很大》迎來第 11 週年，主持人吳宗憲、KID 與坤達在節目中正式揭曉今年週年旅程的目的地：遠在北美洲的加拿大溫哥華。為了降低在加拿大的各種花費，製作團隊在出發前特別設計任務，3位主持人必須在台北尋找所有週年旅伴，還得與每位旅伴一起闖關，才能獲得夢幻的商務艙座位，以及舒適單人房。

由於條件實在太誘人，坤達甚至在鏡頭前坦承：「壓力真的好大。」而憲哥與 KID 闖關失利，關卡難度過高讓3人同時大喊：「大事不妙！」一起同行的第一位旅伴竟然是「靈界美少女」珍珍（無尊），三位主持人臉色瞬間暗沉，彷彿一道烏雲從天邊壓了過來，憲哥更忍不住碎念，原先滿懷期待的週年旅程，立刻陷入「心寒模式」。

珍珍（無尊）也加入此次前往加拿大的節目錄製。（圖／綜藝玩很大提供）

接著現身的是「客家一哥」小鐘、Energy人氣成員Toro；直到阿部瑪利亞與韓國酒帝 JUDY 出場，見到2位高顏值氣質女神現身的憲哥，才打起精神秒復活說：「確定嗎？你們要做什麼都可以哦！」

而在錄製此次企劃時，坤達剛好爆出閃兵風波，在成員Toro的陪伴緊急搭機返台，事後遭到新北地檢求刑2年8個月，目前演藝工作全面停工，而黑隊隊長則由吳宗憲戰時代打。

