坤達確定復工！ 重返《綜藝玩很大》製作單位回應了
Energy坤達日前因為閃兵役重挫形象，告假《綜藝玩很大》，製作單位後續找到柯有倫、小刀代班。不過事件尚未過去一個月，近日就有消息指出，坤達已經要回歸節目，對此三立電視也做出回應，確定坤達即將復工。
三立電視稍早發聲明表示：「相信坤達在專心工作的同時，也能負起法律責任！節目單位絕對尊重司法調查程序！」間接證實坤達即將復工、重返《綜藝玩很大》。
坤達因為閃兵役引發風波，由於他過往形象良好，手中握有多個代言，若遭裁定涉案，可能被6品牌求償高額的形象違約金，粗估超過千萬元。製作單位10月底才表示，坤達暫時退出《綜藝玩很大》，沒想到過去不到半個月時間，就回歸工作崗位。
