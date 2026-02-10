坤達神隱1個月露面錄YT！認閃兵做錯了：會認真反省

坤達承認閃兵，也坦言會認真反省。（陳俊吉攝）

男星坤達去年捲入閃兵案，被求刑2年8月，上月完成在小巨蛋舉行的Energy演唱會後，全面暫停演藝事業。最近，製作人陳百祥拍YouTube頻道《又離題了》企劃，除了找來「腳底幫」，還有正在低潮期的坤達，一行人遠赴馬來西亞錄製，坤達也在影片中說出閃兵風波後的心聲。

影片開頭，「腳底幫」夥伴胡椒、大蛇丸和尼克各自分享對坤達閃兵的看法，認為對方是表裡如一、工作態度認真且待人真誠，所以不會因為他這次犯錯就疏離，甚至落井下石，而是陪伴他走過彌補錯誤的低潮；其中，大蛇丸更脫口每個人都值得第二次機會，「如果要因為犯一次錯，就完全否定一個人一輩子的話，我覺得真的是太嚴重了。」

坤達聽完後，雙手合十，很感謝這三位夥伴的鼓勵，「聽到他們還是這麼的挺我，其實真的滿感動的。因為原本想說『腳底幫』一起出現的時候應該是要開開心心的，帶歡樂給所有人，所以今天來的時候，心情滿複雜。」而反省期間，坤達想了很多，承認閃兵就是做錯了，「（我）會好好地面對，也會認真地反省。」

許多網友看到「腳底幫」的真摯友誼以及對坤達的不離不棄，都深受感動，留言表示：「如果我兄弟他X的逃兵，一定被我嘴一輩子，但他這一輩子還是我兄弟」、「事情爆發的時候我第一個想法就是希望百祥可以拉達哥一把，果然百祥有接住達哥，謝謝百祥！」、「你好的時候，朋友認識你；你不好的時候，你認識朋友。」

