坤達等5人求刑2年8個月「有背後原因」 律師看出端倪：要進去關

自從王大陸閃兵役一事被爆出後，檢方從名單中抓出一堆男藝人閃兵，據悉將有第四波名單將陸續公開，前幾波的部分藝人已經被判刑，其中修杰楷、陳柏霖、張書偉、謝坤達與廖允杰被判刑2年8個月，檢察官在起訴書中指出，這5名被告身為公眾人物，長期享有高度媒體曝光與社會紅利，對年輕世代具有指標影響力，卻仍選擇蓄意規避兵役，行為嚴重偏離社會期待與公民應盡義務。

對此，律師陳君瑋表示，「很明顯就是不讓他們緩刑，要進去關。」根據台灣法律，如果法院判超過2年，就不能緩刑，5位藝人被判超過2年，就是不想讓他們緩刑。陳君瑋表示，「比例原則是否下手太重？不過這些人可以認罪+以公益行為回饋社會，有機會兩年以下，就可以緩刑不用關。」

閃兵事件越滾越大，唐振剛成為台灣第一位自首的男藝人，因為受不了心裡的譴責，日前自行赴地檢署。後續薛仕凌、阿達也赴地檢署說明，以30萬交保。

