坤達等5藝人關定了？ 律師點出關鍵：明顯不給緩刑

藝人王大陸豪砸360萬閃兵失敗，又牽扯出演藝圈「閃兵集團」，其中坤達、陳柏霖、修杰楷等5名藝人遭求刑2年8月，比最早被抓包的王大陸多了1年8月。律師陳君瑋認為，檢方此舉就是要涉案藝人被抓進去關。

檢方今年2月查出王大陸花費360萬，找上不法集團首腦陳志明，透過偽造病歷企圖逃避兵役。但最後王大陸仍要服替代役，還有許多藝人被牽連，總計有17名藝人被依妨害兵役、偽造文書罪嫌，遭檢方求刑1年到2年8月。

律師陳君瑋今（18日）在臉書發文表示，檢方求刑2年8個月，「很明顯就是不讓他們緩刑，要進去關。」至於王大陸、修杰楷服刑是否符合比例原則？他認為，如果認罪以及用公益行為回饋社會，有機會遭判2年以下，屆時就可以緩刑不用關。

王大陸今天在2名律師陪同下現身法院。據悉，王大陸當庭鞠躬，坦承因自己的無知犯下過錯，並交代給360萬的來龍去脈。本次開庭僅用11分鐘就結束，王大陸離開時跟進法庭時一樣不發一語，拒絕受訪離開。







