坤達等5藝人「遭求刑2年8月」！律師揭真實目的：很明顯不讓緩刑

男星王大陸閃兵風波，牽扯出「演藝圈閃兵團」，多名藝人陸續被查出涉案其中。案件目前由新北地檢署負責偵辦，14日針對起訴的5名藝人修杰楷、陳柏霖、「棒棒堂」小杰（廖允杰）、「Energy」書偉（張書偉）、「Energy」坤達（謝坤達）等，求刑2年8月，並說明理由。對此，律師陳君瑋認為，「很明顯就是不讓他們緩刑，要進去關。」

新北地檢署指出，被起訴的修杰楷、陳柏霖、廖允杰、張書偉、謝坤達等5名藝人，享有高度媒體關注與名聲所帶來的社會紅利，對青年世代具有相當影響力與示範作用，竟仍蓄意規避兵役，嚴重背離社會對公眾人物期待與公民應盡責任，另考量法定役期均為1年10月，建請法院量處有期徒刑2年8月。

檢方針對被起訴的謝坤達（左起）、陳柏霖、修杰楷、廖允杰、張書偉等5名藝人，求刑2年8月。（合成圖／記者鄭孟晃、莊淇鈞攝影）

檢方求處重刑的消息曝光後，律師陳君瑋分析檢方背後目的，「很明顯就是不讓他們緩刑，要進去關。」他表示王大陸、修杰楷名人被關，比例原則是否下手太重？其實這些人可以認罪，並以公益行為回饋社會，「有機會兩年以下，就可以緩刑不用關。」

閃兵案持續偵辦中，王大陸今日前往新北市地方法院開庭，對於找陳志明協助逃兵一事不僅當庭認罪，還曾起身鞠躬道歉，坦承「因無知犯下錯誤」。他的律師也在庭上補充，王大陸犯罪動機不可取，但犯後坦承犯行，加上目前在北市社會局服替代役表現良好，請求法官酌輕量刑，希望能夠易科罰金或是緩刑。

