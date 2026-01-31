坤達請假中！《綜藝玩很大》黑隊一路慘敗 班底彭小刀就是豬隊友

【緯來新聞網】《綜藝玩很大》前進馬來西亞文冬錄影，暫時請假的隊長坤達不在後，先前在韓國京畿道及桃園的賽事，黑隊一路慘敗，讓吳宗憲忍不住調侃這根本逃脫不了連敗魔咒，為了終止連敗噩夢，黑隊班底彭小刀信心滿滿，聲稱經過調整後，本周派出「黑魔王菁英」，但彭小刀卻意外成為遊戲中的「豬隊友」。

蔡旻佑（左起）、徐小可、貝童彤要被彭小刀笑死。（圖／好看娛樂提供）

貝童彤與徐小可展現了強悍的媽媽戰力，讓KID帶領的黃隊倍感威脅。在味覺考驗的關卡中，貝童彤發揮「媽媽舌」的功力，試吃後立刻答對題目，展現十八般武藝精通的實力。而在「大風吹」搶答關卡時，場面更是爆笑。



正當彭小刀還搞不清楚狀況時，徐小可突然拿出媽媽的威嚴發號施令，大喊一聲要他坐下壓住答案卡，而他就像個聽話的孩子，乖乖撲倒在地，隊員們忍不住驚嘆：「千萬不要惹媽媽不開心！」



儘管黑隊號稱「菁英」，但彭小刀卻意外成為遊戲中的「豬隊友」。在闖關過程中，狡猾的KID使出心理戰，故意對著正在奔跑的彭小刀大喊：「刀哥，你接力棒忘了拿！」彭小刀竟然還信以為真，真的停下腳步檢查，頓時浪費了寶貴的時間。旁邊的隊友見狀崩潰大喊。《綜藝玩很大》周六晚間10點中視、周日晚間8點三立都會台、周一晚間7點《綜藝玩很大》YouTube。

