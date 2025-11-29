坤達跟《玩很大》飛出國 吳宗憲驚喊：大事不妙

坤達（左起）、吳宗憲、KID面對11週年任務感到壓力大。（《綜藝玩很大》提供）

吳宗憲、KID林柏昇與坤達在迎接第11週年的《綜藝玩很大》，正式揭曉今年週年旅程目的地，為北美洲的加拿大溫哥華。為了降低在加拿大的花費，製作單位紅隊抱持著「能省則省」的精神，在出發前特別設計各項任務，難度艱澀到3位主持人同時大喊：「大事不妙！」

吳宗憲、KID、坤達必須在台北尋找所有週年旅伴，發出邀請函之外，還得與每位旅伴一起闖關，才能獲得夢幻的商務艙座位，以及能睡飽又睡好的舒適單人房。誘人的條件讓坤達在鏡頭前坦承：「壓力真的好大。」

另外，當3人看到一起同行的第一位旅伴是「靈界美少女」珍珍（無尊），3人臉色瞬間暗沉，彷彿一道烏雲從天邊壓了過來，吳宗憲更忍不住碎念，「原先滿懷期待的週年旅程，立刻陷入『心寒模式』。」

接著現身的「客家一哥」小鐘、人氣成員 TORO，也讓3人提不起勁。直到阿部瑪利亞與「韓國女生」JUDY兩位高顏值氣質女神現身，吳宗憲才提起精神且興奮的說：「確定嗎？你們要做什麼都可以哦！」《綜藝玩很大》每週六晚間10點在中視、週日晚間8點在三立都會台、週一晚間7點在YouTube播出。

