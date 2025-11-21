坤達逃兵遭求刑2年8月 柯佳嬿首露面認：事前不知情

坤達日前因閃兵案遭起訴，柯佳嬿強調「事前沒收到傳票」。翻攝自IG、資料照



坤達捲入閃兵風波，新北地檢署日前已依涉案事證，對含他在內共12名被告提起公訴，全數求處2年8月徒刑。而他的妻子、金鐘影后柯佳嬿今（11/21）日以亮相新作《如果我不曾見過太陽》二部曲活動，也是事件發生後她首次公開露面。

柯佳嬿身穿黑色禮服現身，面對媒體詢問坤達近況，她簡短表示，「目前心情還好，這件事他正在面對，也正在反省，我就是陪著他。」媒體追問她是否知情坤達過去沒當兵，柯佳嬿露出尷尬微笑回應，「我當然不知道啊，就是新聞出來那天才知道」，強調「事前沒有收到傳票」。

坤達15年前因突發性氣胸開刀免役，後又遭指控花費約20至30萬元裝出高血壓逃避兵役，檢警今年10月21日到家中拘提。他當時人在加拿大錄影，只有柯佳嬿在家，她強忍情緒配合調查，檢方確認本人不在家後，交付電話即離開。

隔天22日，坤達急返台並透過經紀公司承認：「未能深思熟慮、辜負社會大眾期待。」表示願意配合司法處理。

事件曝光後，柯佳嬿的社群也被網友留言砲轟，指她「明明有收傳票」、「幫忙掩護」，甚至批評她「演得很好」。對此，她僅冷靜回覆：「並沒有收過，已截圖。」

目前坤達在《綜藝玩很大》的回歸仍待討論，雖然吳宗憲與三立均表態支持，但在檢方正式起訴後，他也透過經紀公司回應：「深切反省，一切配合司法。」

