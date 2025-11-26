坤達還沒回歸《玩很大》 KID曝錄影氛圍「陰陰的」

Energy坤達近期捲入閃兵役案，先前傳出他即將回歸《綜藝玩很大》主持崗位，正好主持人之一的KID林柏昇，26日參加麥卡貝新節目《真料理兩鍋論》記者會。KID表示，目前坤達還未回歸錄影，但他和吳宗憲都有給予關心。

坤達（左）尚未回歸主持《綜藝玩很大》（圖／小娛樂）

KID表示，這陣子都是到了現場，才知道坤達沒來，心裡難免有些小失望，也傳訊息關心，「我就做我的工作，一個主持人沒來，就承擔兩個人的工作。」吳宗憲同樣有擔心，錄影時氛圍也變得「陰陰的」，但沒有出其他狀況。

麥卡貝《真料理兩鍋論》記者會，（左起）丘涵、黃鐙輝、邰智源、羅時豐、KID林柏昇、溫妮（圖／小娛樂）

話鋒一轉，KID說現在生活重心比較放在家庭，為了把握和孩子相處的時間，都會早起帶小孩去上課再工作，平均每天都只睡四小時，「因為我喜歡釣魚，有時候就在船上睡。」即便累，但他甘之如飴，就怕跟孩子之間產生距離感。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導