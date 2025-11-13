坤達閃兵不到1個月光速復工《玩很大》 打臉吳宗憲「閉門反省」說

坤達涉閃兵遭拘提，返抵台灣便被航警帶走。（資料照，桃園機場記者聯誼會提供）

坤達在檢警偵辦閃兵案第三波遭到拘提，他當時赴加拿大錄影，在上月22日緊急趕回台灣，事後以50萬元交保，Energy的活動全部暫停，並暫別《綜藝玩很大》主持，由柯有倫、小刀代班，但反省不到1個月，傳出將復工《玩很大》，三立電視證實坤達即將復工，與前一天吳宗憲轉述坤達認為目前社會形象不好，暫時不會出來，差異很大。

坤達日前已坦承閃兵，稱15年前未能深思熟慮、體認社會責任而錯誤申請免疫，辜負社會大眾及粉絲的期望，「深切反省，不敢奢求原諒」，並立即向《玩很大》製作單位暫時告假，相信音樂也發聲明暫停Energy對外公開活動，不過反省才不到1個月，就傳出他要回歸。

廣告 廣告

對此，三立電視發聲明表示：「相信坤達在專心工作的同時，也能負起法律責任！節目單位絕對尊重司法調查程序！」間接證實坤達即將復工、重返《玩很大》。不過吳宗憲昨天出席節目《綜藝ok啦》，強調坤達很負責任，儘管他勸對方出來工作，但坤達仍決定要閉門反省，力挺坤達：「他知錯能改，希望他趕快回來！」

對於復工一說，坤達經紀人則表示：「還在等通知。」





更多《鏡新聞》報導

宜蘭大淹水！陳定南37年前「水深及腰勘災」 在地人：又懷念他了

擊落17星！薛仕凌自首閃兵30萬交保 王大陸一己之力掀翻演藝圈

桃猿4將直播提「吃蛆、被炒」狠酸球團 應援團長Aby：屬個人行為