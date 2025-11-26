坤達閃兵仍暫別《玩很大》！KID嘆錄影氣氛「陰陰的」：他沒來小失望

KID（右）曝光坤達目前還沒有開始錄影。左起為溫妮、羅時豐。麥卡貝提供

男星坤達捲入第3波閃兵案，演藝事業全面停工，然而先前電視台證實坤達很快會回到《綜藝玩很大》主持群。作為《玩很大》班底之一的KID（林柏昇），今（26日）和邰智源、羅時豐、黃鐙輝、溫妮、邱涵一起出席節目《真料理兩鍋論》發表記者會，坦言自己有私下傳訊息關心坤達，但不會過問太多，目前都還沒看到對方有到錄影現場，「其實他沒來有點小失望。」

節目《真料理兩鍋論》發表記者會。麥卡貝提供

KID透露他這陣子錄《綜藝玩很大》都是到現場才知道坤達不在，「看到坤達沒來，心裡難免有點小失望，我就做好我的工作，另一個主持人沒來，我就承擔兩個人的工作。」被問到現場錄影氣氛，KID也表示：「憲哥也是會擔心，氣氛底下都陰陰的，但畢竟都是在工作，還是要把歡樂帶給大家。」至於坤達最近去打高爾夫被拍到，他也表示自己沒有看到新聞，「我只有關心小孩。」

KID目前除了工作，生活重心就是家庭，他坦言雖然工作滿檔，但還是會犧牲睡眠時間來照顧孩子，「我會早起帶小朋友去上課再來記者會，滿願意挪用自己休息時間去顧家庭。」他現在都差不多睡4小時，由於閒暇之餘他喜歡去釣魚，他也分享自己會利用釣魚時間睡覺，或是在車上睡，分秒不空過，就是不想錯過孩子成長的瞬間，「我之前出外景5天，回來就覺得小朋友長好大，所以會盡量黏著他們。」

邰智源（左）大方邀約《木曜》前同事。右為羅時豐。麥卡貝提供

《真料理兩鍋論》由麥卡貝製作，繼續沿用《木曜四超玩》youtube頻道，邰智源大方表示：「老頻道很OK啊！活得還可以就沿用。」被問到是否會邀約過去的成員，他也秒回：「有需要來上啊！有適合的題材都可以，我們也會找其他youtuber。」



