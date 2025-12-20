坤達閃兵停工！吳宗憲KID加拿大推「2台灣味」美食外交 網感動激讚

記者蔡維歆／台北報導

《綜藝玩很大》為慶祝11週年，特別遠赴加拿大進行特輯錄製，並規劃「三隊競賽」模式，戰況激烈超乎想像！由於坤達閃兵停工，這集由綜藝天王吳宗憲帶領紅隊葉星辰和啦啦隊女神孟潔、KID領軍黃隊阿部瑪利亞和「靈界美少女」珍珍，以及「客家一哥」小鐘率領黑隊吳心緹與韓國酒帝 JUDY，在異國展開一連串的艱鉅挑戰。

吳宗憲為《玩很大》撂下狠話：不能再輸。(圖／《綜藝玩很大》提供).

戰況激烈讓紅隊陷入苦戰之際，吳宗憲臉色一沉，直呼：「我們不能再輸了！」隨即展現出強烈的求勝慾望，做出彷彿「獅吼」般的動作，眼睛都冒火、氣勢旺盛，連眼神都充滿鬥志，被隊友形容為「沉睡的獅子醒過來了」。在加拿大的華人圈中，最能勾起思鄉情懷的莫過於「家鄉味」。製作人別出心裁地設計了「最愛家香味」烹飪挑戰，邀請在地華人、台灣人擔任評審，要選出最能代表台灣熟悉的美味。這次挑戰的指定調味料，是大家從小吃到大的「金蘭油膏」、「金蘭剝皮辣椒」入菜。製作人特別強調，金蘭油膏可以搞定炒、滷、淋等各種烹飪方式，一瓶就能代表濃厚的台灣味，期盼藉此成功推動一場「台味外交」。

KID做「炕肉飯」，表示這是代表家鄉的味道。(圖／《綜藝玩很大》提供)

紅隊隊長吳宗憲選擇製作「剝皮辣椒雞湯」，他認為搭配雞湯很厲害，沾醬更是絕配。巧妙地使用了「金蘭剝皮辣椒」，是用整株辣椒果實製作，所以可保有果實的鮮甜與脆口感，加上特調醬汁，加入熱水即可化身鮮美高湯，吳宗憲說：「在加拿大寒冷的天氣裡，喝湯暖胃是最佳選擇。」黑隊隊長小鐘則決定製作「牛肉麵」，他相信牛肉麵搭配醬油膏，加上加拿大最美味的牛肉，定能煮出濃郁美味。

