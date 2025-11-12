坤達閃兵全面停工！吳宗憲勸他回歸演藝圈 洩他私下「真實反應」

記者蔡維歆／台北報導

吳宗憲談坤達閃兵。（圖／記者趙于瑩攝影）

坤達先前被爆出15年前逃兵，目前已全面停工，包括主持的《綜藝玩很大》節目。對此吳宗憲今上《綜藝OK啦》節目表示，坤達非常負責任，即使他曾勸對方出來工作，坤達卻認為自己目前社會形象不好，所以暫時不會出來，吳宗憲也認為，「相信這個知錯能改善莫大焉，我們也希望他可以趕快回來。」

坤達涉逃兵案。（圖／記者鄭孟晃攝影）

吳宗憲先前在直播時就表示，會想盡辦法讓坤達留下來。他認為坤達夠負責任，透露當時飛機降落後，眾人正在路上討論怎麼辦，坤達當下決定還是回去，曾問要不要先錄完再回去，但坤達決定不錄影先返台。

而坤達之前返台投案遭上銬，吳宗憲也直言：「達達應不應該戴手銬？不應該！，他都從加拿大趕回來，你跟他銬手銬幹嘛呢？他都從加拿大趕回來，你跟他銬手銬幹嘛呢？其他人從家裡帶出來，要不要手銬？憲哥是公平的，要戴手銬，因為是拘提。」

