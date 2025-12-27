坤達閃兵告假《玩很大》！網見「代班男星」驚喊：最強黑勢力

最新代班男星（右）曝光。（《綜藝玩很大》提供）

吳宗憲率領KID（林柏昇）主持的超人氣《綜藝玩很大》，迎來成軍11週年的輝煌時刻。回憶起過去這11年，靈魂人物吳宗憲坦言每次錄影都能讓他有「回到過去」的年輕衝勁，也對團隊堅持高品質內容的毅力表示由衷佩服；作為節目拚命三郎的KID則表示，自己非常享受節目每一個未知挑戰，期待能與觀眾一起邁向下一個11年。

《綜藝玩很大》歡慶11週年，由柯有倫（左4）擔任黑隊隊長。（《綜藝玩很大》提供）

坤達因為閃兵向節目告假，導致小隊長位置空了出來。本週，由最懂KID、曾為黃隊核心戰力的柯有倫擔任黑魔王PK最強地主隊，柯有倫的憨大哥形象深植人心，先前第一次參與《玩很大》就拿下首勝，這次將帶領黑隊在玩遊戲時用盡全力、認真拚命，與常勝軍的KID展開激烈對決，令人好奇黑魔王的首戰能否拿下勝利。

陳華在闖關時意外露出呆萌模樣。（《綜藝玩很大》提供）

此外，本集祭出「美女牌」，邀請校園女神陳華、莊錠欣、啦啦隊女神草莓以及梓梓、李懿、Amanda。首次挑戰節目的陳華成為全場焦點，原本思緒清晰的她在闖關時卻意外展現「手腳不靈光」的呆萌樣貌，頻頻出錯受罰，被虧是「豬隊友」。儘管表現卡關，但陳華在懲罰環節挑戰破氣球時展現出頑強的戰鬥力，讓吳宗憲大讚她完美抓到《玩很大》的靈魂。《綜藝玩很大》每週六晚間10點在中視、每週日晚間8點在三立都會台、 每週一晚間7點在《綜藝玩很大》YouTube播出。

