坤達閃兵告假《玩很大》！KID曝錄影氣氛：有點小失望

藝人坤達日前捲入閃兵案重創形象，告假與吳宗憲、KID（林柏昇）共同主持的節目《綜藝玩很大》，日前才傳出他將於下次錄影時復工，豈料才隔一日坤達就遭新北地檢署依妨害兵役治罪條例等罪起訴，求刑2年8個月，對此，KID今（26）日出席新節目《真料理兩鍋論》發布記者會，談及坤達的狀況也回應了。

KID坦言目前坤達尚未回歸，但大家都有持續關心他，「我也是到錄影當天才知道他有沒有來，畢竟這種事情不太會去過問」，他也透露自己都是到了現場才發現坤達沒有來，心情上有點小失望。

溫妮、羅時豐、KID出席新節目記者會。

至於坤達閃兵造成節目影響，是否有私下向他們致歉，KID則表示，這些都是節目單位在處理的，「我就是做我的工作，一個主持人沒來，我就承擔兩個人的工作，然後把這個節目做到最好。」

KID透露，吳宗憲也會擔心坤達的狀況，錄影時氣氛感覺有些「陰陰的」，但畢竟都是在工作，還是得把歡樂帶給大家，不過錄影沒有出現其他狀況。而他時隔5、6年接下棚內主持節目，談及如何平衡家庭與事業，他也說自己現在將重心放在家庭，每天幾乎只睡4個小時，將休息時間用來陪伴家人及釣魚，希望能夠陪伴小孩成長。



