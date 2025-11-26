坤達閃兵告假！KID曝《玩很大》 氣氛低迷 吳宗憲很擔心

KID（左）、黃鐙輝26日出席新節目記者會。（池宗玲攝）

坤達因涉入閃兵，向他所主持的《綜藝玩很大》告假，搭檔KID林柏昇今（26日）與邰智源、羅時豐、黃鐙輝、、溫妮、丘涵出席《真料理兩鍋論》節目發表記者會透露，近期錄製《玩很大》的現場氣氛低迷：「有點陰陰的」。

丘涵（左起）、黃鐙輝、邰智源、羅時豐、KID、溫妮搭檔主持《真料理兩鍋論》。（池宗玲攝）

KID說，他一直都有傳訊息關心坤達，但沒有多談什麼，「我都是錄影當天才知道他不會來，看到他沒來有點小失望」，在坤達請假期間，多由他承擔2人工作。他也說，吳宗憲不管是對坤達還是節目內容都感到擔心，「但畢竟我們是在工作，在鏡頭前要把歡樂帶給大家」；節目的後續走向，一切都是製作單位處理。

廣告 廣告

丘涵（左起）、黃鐙輝、邰智源。（池宗玲攝）

KID相隔5、6年再主持棚內節目，笑言很不習慣現在要化妝，他也因為眼妝導致雙眼不適，甚至紅癢，「現在化妝都覺得好累，我寧願被雨水潑也不想化妝」，但當他被建議改負責到戶外尋找食材，他又趕緊拒絕，「不要！有棚內吹冷氣我還是想去吹」。

溫妮、羅時豐、KID。（池宗玲攝）

重視家庭生活的他，每次在外錄製4、5天的外景後，都覺得兒子、女兒成長速度讓他追不上，他擔心會因此產生距離，選擇犧牲自己的睡眠時間，「每天大概睡4小時，早起帶小孩去上課，工作早點結束也會去接小孩。」

KID（中）開心拿著比賽戰利品。（池宗玲攝）

《真料理兩鍋論》每集有不同主題與考驗，主題橫跨各行各界，每道料理都深藏最真實的在地生活滋味。節目中主持人更分為兩組PK對決，主持軍團親自上山下海，找出最稀有食材、超強主廚及傳奇秘方與菜單。其邀請來自全台各地的實力主廚，更將親臨現場料理對決，由符合該集主題、來自各界不同領域的21位評審品評，每輪投票選出最強的主題套餐，節目將於12月20日晚上八點於Hami Video首播；12月26日同一時段在木曜4超玩YouTube頻道上架，每週同一時間更新上架。

更多中時新聞網報導

范冰冰封后3通電話暴哭3回

高風險醫美手術列評鑑 醫界團體支持 醫師公會反對

安眠藥成癮 將推升失智風險