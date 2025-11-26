坤達閃兵回歸《玩很大》卡關 KID認失望：氣氛陰陰的

KID（右起）今與羅時豐、溫妮出席《真料理兩鍋論》發表會。



「ENERGY」坤達因捲入閃兵案遭求刑2年8月，讓他回歸《綜藝玩很大》產生變數，主持搭檔KID（林柏昇）今（11╱26）與邰智源、羅時豐、黃鐙輝、溫妮、丘涵出席新的實境節目《真料理兩鍋論》發表會時證實坤達「目前還沒（回歸）」。

被問坤達回歸《玩很大》的時間點，KID坦言：「我也都是到錄影的當天才知道他有沒有來，畢竟這種事情不太會去過問，我只是傳簡訊關心他，或是到現場才發現這次他沒來，是有點小失望。」

廣告 廣告

至於坤達是否有道歉或節目因而受到影響？KID說：「這個都是節目單位在處理，基本上我就是做我的工作，到現場，一邊主持人沒來了，我就是承擔2個人的工作，把節目做到最好，其實我現在都是這樣的心情。」談到吳宗陰陰的憲的心情，KID坦言：「也是會擔心啦！應該說那個氣氛底下都還是有點陰陰的，但是我們畢竟都是在工作，還是要把歡樂帶給大家，所以我們錄影的時候都沒有其他狀況。」

黃鐙輝（右起）、邰智源、丘涵合作《真料理兩鍋論》。

KID與老婆Rita結婚3年多，育有兒子「木木」和女兒「朵朵」注重家庭的他說1天大概睡4小時：「也不是說犧牲啦，就是我睡的時間比較少，我還蠻願意早起帶小朋友去上課，等一下再去接小朋友下課。」也因為喜歡釣魚，有時他會在船上或是在車程中補眠。

而KID也透露外景通常都5天起跳，「有時候5天回去就會發現小朋友突然之間長好大，而且他會的詞彙多很多，我會覺得完蛋了，如果我再不多陪他們會有距離感」。羅時豐笑虧：「不會回去一開門說叔叔你找誰？」KID還搞笑附和「爸爸在樓上」，隨後要前輩「麥鬧」。

更多太報報導

陽帆「大港開唱」迎出道45周年 賣關子：陽婆婆現身

振永1周6次操肌成VIP 《回到20歲》遇狂粉跟蹤

白家綺救火《好運來》 和吳東諺變亡命鴛鴦糗NG