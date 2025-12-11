坤達閃兵將復工！密友曝他近況 「在反省了」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

由胡瓜發起、領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，今年完成台北2場、台中2場演出，胡瓜今（11）日邀請演出藝人共同舉辦年終感恩餐會，同時宣布「鑽石舞台之夜」明年3月21日、22日重返台北流行音樂中心，卡司也跟著公開，包含余天、余祥銓、康康、李翊君、王彩樺、賴慧如、翁立友、蕭敬騰、歐漢聲等。歐漢聲受訪時談到好友坤達的近況，表示：「他在反省了，謝謝大家。」

坤達日前爆出閃兵，重創形象。（圖／相信音樂提供）

坤達日前爆出閃兵，10月底他緊急中斷《綜藝玩很大》加拿大錄影工作，從海外返回台灣到案說明，並暫時告假節目。近期三立電視提到坤達即將復工、回歸該節目主持，「相信坤達在專心工作的同時，也能負起法律責任！節目單位絕對尊重司法調查程序！」

歐漢聲受訪時被問到坤達近況，提到：「他在反省了，謝謝大家！」至於對方是否將在近期將復出，歐漢聲低調回應：「他先處理該處理的事情，然後反省。」

歐漢聲（下排右二）受訪時，透露坤達近況。（圖／萬星傳播提供）

