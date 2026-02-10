坤達閃兵後復工拍YT！錄一半突哽咽：就是做錯了…

娛樂中心／周希雯報導

男星坤達去年10月捲入閃兵風波，遭拘提後認罪、坦言是年少時的錯誤決定；不僅被檢方求刑2年8個月，演藝事業也一度停擺。沉寂一段時間後，坤達近日逐漸復工，先是1月現身所屬團體Energy演唱會，日前還與多名YouTuber遠赴馬來西亞拍片，錄影時談及風波還哽咽表示，「我覺得就是做錯了…」

坤達風波後回歸拍片！YTR認：很震驚

坤達近日回歸《木曜4超玩》製作人陳百祥YouTube頻道，與YouTuber胡椒、大蛇丸和尼克飛大馬拍片。影片一開場就直擊敏感話題，3人被問到坤達的風波，坦言得知當下「蠻震撼的、意料之外」，因為坤達向來形象正面、工作敬業；不過大家作為戰友會一起面對、不落井下石，也不影響彼此的友情，「做錯該面對就是面對，一定把他處理最好」、「你要是覺得沒辦法原諒他，達哥就要花更多時間來證明自己和彌補自己的過錯，來改變你的想法」。

坤達（左二）合體大蛇丸（左一）、胡椒（右二）、尼克（右一）。（圖／翻攝「又離題了」YouTube）

坤達哽咽了！做錯了會好好面對

對此，以全黑穿搭現身的坤達，先是謝謝3人願意鼓勵他，「聽到他們還是這麼挺我，其實真的蠻感動的」，坦言來錄影前心情很複雜，「真的會想很多，那當然這件事，我覺得就是做錯了，那我會好好面對，然後也會…認真反省」。旅程的尾聲，4人坐在一起發表感想，坤達也有感而發表示，這個企劃是他出事後第一個工作，「我一開始想說會不會不適應，會不會…我很怕接不上你們的話」，不過最後他意識到重點不是旅程，而是同行的夥伴。

涉花30萬偽造病歷！坤達道歉：15年前未深思熟慮

據悉，坤達去年涉嫌以20至30萬台幣偽造高血壓病歷，藉此逃避兵役。他事後透過公司發聲明道歉，「15年前未能深思熟慮、體認社會責任而錯誤申請免役，辜負社會大眾及粉絲的期望，對此深感自責」，表示將全力配合偵辦，接受司法機關認定的全部法律責任，沒有任何藉口。坤達也強調，不敢奢求原諒，「只求在面對法律責任後，能以謹慎、自省的態度面對未來的每一步，希望有一天能用實際行動懇求大家重拾對坤達的信任」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

