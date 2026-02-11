坤達閃兵後復工！眼眶紅「哽咽吐心聲」：就是做錯了

謝坤達涉閃兵案後低調復工。（圖／翻攝自又離題了 YouTube）





從王大陸開始演藝圈閃躲兵役案件連環爆，多名藝人涉嫌找「閃兵集團」偽造病歷逃避兵役，陳柏霖、修杰楷、Energy謝坤達與張書偉、棒棒堂廖允杰（小杰）遭檢方建請求刑2年8月。謝坤達近日悄悄復工，在YouTube節目《又離題了》中現身受訪。

合體「腳底幫」胡椒、大蛇丸和尼克，謝坤達坦言這段時間自己想了很多，哽咽表示：「我覺得就是做錯了，會好好面對，也會認真反省。」聽到好友們依然相挺，他說覺得很感動，感謝製作人陳百祥把大家找來：「也感謝他們願意跟我說些什麼，我都記在心裡面，謝謝你們。」

在錄影之前，謝坤達坦言內心有些掙扎：「我一開始想說會不會不適應，會不會⋯⋯我很怕接不上你們的話！原本想說腳底幫，一起出現的時候應該就是要開開心心的，帶歡樂給所有人，所以今天來其實，心情滿複雜的。」但有好友們相伴，他還是決定出席這次合作。



