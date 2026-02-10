坤達閃兵後首度在YT露面 哽咽：做錯了會好好面對

坤達在經過一段時間沉寂後，近日首度在YouTube頻道中露面。（翻攝YT／又離題了）

藝人坤達去年坦承閃兵，導致演藝工作持續停擺。在經過一段時間沉寂後，坤達首度在YouTube頻道中露面，他語帶哽咽表示，「就是做錯了，會好好的面對，也會認真地反省」。

坤達自從捲入閃兵事件後，除了Energy演唱會上，其他時間幾乎沒有出現在鏡頭面前。事隔多日，他近日現身百祥的YouTube頻道「又離題了」，找來網紅蛇丸、胡椒及尼克一起到吉隆坡拍外景。

影片開頭可見蛇丸、胡椒及尼克分別談論坤達的閃兵事件，以及他們當時得知的心情等等，蛇丸特別強調，自己非常願意在這個時候陪伴坤達，度過這個難熬的時光，不管是好的、壞的等等，「達哥對我來說，心目中永遠都是這麼好的一個大哥哥。」

坤達聽完他們的心內話後，語帶哽咽表示，自己會為此想很多，而自己就是做錯了，「會好好的面對，也會認真地反省」，聽到他們幾個還是這麼的挺他，「真的蠻感動的」，不過內心同時也很複雜，這些話會記在心裡面。

